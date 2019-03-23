TÜGVA Edirne ve Uzunköprü temsilciliklerinin açılış töreni

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan "Çocuklarımızın sporla, sanatla, kültürle, kendi değerleri ve inancı ile yoğrulmuş ortamlarda bulunmasına özen göstereceğiz ki yanlış ortamlara girmesin. Onun için TÜGVA iddialı bir gençlik yetiştirmek için çalışıyor." dedi.

Edirne'ye gelen Bilal Erdoğan, TÜGVA Edirne ve Uzunköprü ilçe temsilciliklerinin açılışı için düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Bilal Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, serhat şehri Edirne'de TÜGVA temsilciliklerinin açılışını yapmak için bir araya geldiklerini belirtti.

TÜGVA'nın kendi değerleriyle donatılmış, yüksek hedefleri olan, dünyada iddia sahibi gençler yetiştirmeyi amaçladığını ifade eden Erdoğan, özellikle gençleri her türlü kötü alışkanlıklardan korumak istediklerini söyledi.

Bağımlı birisini kurtarmanın, bağımlılıktan korumaktan 10 kat daha zor olduğunu dile getiren Erdoğan, "Onu da yapacağız ama muhakkak çocuklarımızın sporla, sanatla, kültürle, kendi değerleri ve inancı ile yoğrulmuş ortamlarda bulunmasına özen göstereceğiz ki yanlış ortamlara girmesin. Onun için TÜGVA iddialı bir gençlik yetiştirmek için çalışıyor." dedi.

Erdoğan, televizyonda, medyada, kültürde, sanatta, müzikte Batı kültürünün egemenliğinin olduğunu, bütün bu zararlı etkenlerin hep bu kanallar üzerinden gençlere ulaştığını aktardı.

TÜGVA'nın her yaz ortaokullular için yaz okulu, liseliler için de yaz kampları yaptığını ifade eden Erdoğan, geçen sene yaz okullarına 60 bin, yaz kamplarına ise 40 bin öğrencinin katıldığını anımsattı.

Kurulduğu yıldan itibaren 4 yıllık süreçte TÜGVA'nın 400 binden fazla gencin katılımıyla, atölyelerde, spor kulüplerinde faaliyetler gerçekleştirdiğini vurgulayan Erdoğan, tüm bu etkinlikleri yaparken de kitap kafe ve kütüphanelerinde gençlere de kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmalarda gençlere geleneksel sporları anlattıklarını, okçuluk sporuna yönelik eleştirilerin olduğunu belirten Erdoğan, gençlerin, atalarının, dedelerinin okçuluk tarihinin en iyi oklarını yaptığını, rekorlar kırdığını, zamanın en ileri teknolojisini yayda gerçekleştirdiğini bilmesi ve günümüzde en ileri teknolojiyi yapmak için çalışması gerektiğini aktardı.

- "Bize hep Batılılaşma dayatıldı"

Bilal Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde çok iyi duruma geldiğini, ürettiği insansız hava araçlarından dünyada sadece bir iki ülkenin elinde bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Güçlü olmamız gerekiyorsa güçlü olacağız, birlik olmamız gerekiyorsa birlik olacağız. Çünkü bizim geçmişimizde bu var. O zaman, dünyada bilimde, fende en ileri olan, İslam alimleri, dindar insanlardı. Hani 'dindar olanlar gerici insanlar'dı? Hani 'dindar olanlar geri kalacak insanlar'dı? O zaman ya bizim dindarlarımızın kendilerine çeki düzen vermesi gerekir, bu olurken de bizim de dindar olmanın kötü bir şey olmadığını görmemiz gerekiyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalıştığı dönemlerde hep parmak ısırtan, çığır açan ve atılım yapan kişi oldu. Onun döneminde Cumhuriyet tarihinde görülmemiş başarılara imza atıldı."

Batılılaşmanın medenileşme demek olmadığını belirten Erdoğan, "Medenileşmek başka bir şey. Bize hep Batılılaşma dayatıldı. Şeklimizle, şemalimizle, müziğimizle, sanatımızla bize medeniliğin sadece Batılılık olduğunu yutturmaya çalıştılar. Şimdi şunu görüyoruz. Medeni olmak demek ileri olmak demek, ileri olmak demek ülkenizi kalkındırmak demek. Her bir vatandaşa değeriyle değer vermek, ayrım yapmadan onlarla yatırım yapmak. TÜGVA, bütün gençlerimizin geleceği yer, anne babalarının emniyetle çocuklarını teslim edeceği yer." diye konuştu.

Türkiye'nin gönül coğrafyasının çok geniş olduğunu, dünyanın birçok yerinde, bağlarını kopartamayacağı kardeşlerinin bulunduğunu belirten Erdoğan, sadece komşu ve akraba toplulukları için değil, tüm dünyanın derdiyle dertlenen bir ecdadın torunları olduğunu, onun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün mazlumlara el uzatmak için çırpındığını vurguladı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da açılışın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Erdoğan, Aksal, Eminoğlu ile AK Parti Edine İl Başkanı İlyas Akmeşe, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Çağrı Muştu ve beraberindekiler temsilciliklerin açılışını gerçekleştirdi.

Programda, Şahi Spor Kulübünün pehlivanları ve geleneksel okçuları, Bilal Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kırkpınar cazgırı Ergun Sevindi, çeşitli manilerle sunumunu renklendirdi. Sevindi, birlik ve beraberlik temalı pek çok maninin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı "Yeniden doğduğu günü sordular, '15 Temmuz 2016' dedim. Yaşadığı yeri sordular, 'kutlu davamıza gönül veren tüm milletimin kalbi' dedim. Adını sordular 'dünyanın saygı duyduğu eğilmez lider uzun adam, reisimiz Recep Tayyip Erdoğan' dedim" manisini de okudu.