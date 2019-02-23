DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Aldığımız dualarla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Hiç kimse bizi bu kararlılığımızdan vazgeçirip, döndüremez. Bu büyük devlet ve millet bu kararlılıkla başta 2023, 2053, 2071 gibi büyük bir yürüyüşün içindedir." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır İl Temsilciliği tarafından Kayapınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "TÜGVA Diyarbakır Divan Toplantısı" Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Güzeloğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, gençliğin hayatın yaşanmasında, anlaşılmasında ve geleceğin inşasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Milli ve manevi değerlere bağlı yetişecek gençlerle ülkenin geleceğinin güzel olduğunu ifade eden Güzeloğlu, gün gelir bu şuurun ve imanın 15 Temmuz ihanetinde tankın karşısına çıkan can, ihanetin karşısında duran aşılmaz bir iman, ülkeyi geleceğe, aydınlık yarınlara taşıyacak bir ışık olduğunu belirtti.

Gençliğin enerjisi ve zenginliğinin bütün ihanet odaklarını da hedefinde olduğunu anlatan Güzeloğlu, bir toplumu değiştirmek ve dönüştürmenin anahtarının gençlik olduğunu kaydetti.

Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Biz gencimizi bütün ihanet odaklarının, bu ihanet düşüncelerinin ve hedeflerinin dışında tutmak, özüne, kendisine, ülkesine bağlı bir birey olarak yetiştirmek zorundayız. Merhum milli şairimiz Akif'in dediği gibi vatana sahip çıkarsan vatan şüphesiz batmayacaktır. Ama sen sahip çıkmazsan başta vatan olmak üzere bütün değerler tehlike altındadır. TÜGVA çatısı altında yeni nesil gençlik başlığında bütün bu değerleri hazmeden, bütün bu değerleri bu anlamda içselleştirerek, hem kendisine hem toplumuna taşıyacak bir nefer, yenilmez bir Selahaddin, aşılmaz bir imanı taşıyan bir Recep Tayyip Erdoğan olacağınızı biliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde Türkiye'nin İslam ve insanlık aleminde sağladığı duruşu milli ve manevi değerlerle yetişen gençlerin taşıyacağına inandığını belirten Güzeloğlu, gençlerin ne olursa olsun haksızlık karşısında dik duracak yenilmez sıra dağlar olacağını hissettiklerini dile getirdi.

Bu iman ve duruş oldukça hiçbir ihanet ve onun destekçisinin hedefine ulaşamayacağını vurgulayan Güzeloğlu, büyük bir medeniyetin temsilcileri olarak Türkiye'nin insanlığın değerlerinin ihyasında önemli bir rol aldığını bildirdi.

Vali Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aldığımız dualarla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Hiç kimse bizi bu kararlılığımızdan vazgeçirip, döndüremez. Bu büyük devlet ve millet bu kararlılıkla başta 2023, 2053, 2071 gibi büyük bir yürüyüşün içindedir. Her bir gencimizin özünü bilen ama dünyayı da kavrayan ve takip eden, teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten, bilimin geçmiş dönemleriyle değil artık geleceğiyle inşası açısında kendi adıyla, buluşlarıyla, patentleriyle, girişimleriyle zikredilen, sorumluluğunu ülkesine ve dünyaya taşıyan bir bakış açısına sahip olmasını istiyoruz. Bütün bu beklentilerimizi gerçekleştirmek için sizlerin bu değerlerle yetişmesi için büyük bir emek sarf ediyoruz. Biz hakkı tutup kaldırırsak, batılın hiçbir şekilde yaşama ve var olma şansı kalmaz."

TÜGVA'ya yaptığı çalışmalar için teşekkür eden Güzeloğlu, kentte sağlanan huzur ve güven ortamı için varlıklarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini sözlerine ekledi.

TÜGVA İl Temsilcisi Mahmut Yağmur da "6-8 Ekim olaylarından, çukur faciasından, menfur 15 Temmuz hadisesinden geçip bu günleri bize gösteren Rabb'ime hamd olsun. Engellerle karşılaştık, azimle aştık. Diklenmeden, dik durduk duruş sahibi olduk." dedi.

Gençlere yönelik çalışmaları aktaran Yağmur, yaşadıkları bu kutsal yerin peygamberler, sahabeler ve kahramanlar diyarı olduğunu hiç unutmadıklarını belirtti.

Gençlerin milli ve manevi değerleri için çırpındıklarını ifade eden Yağmur, şunları kaydetti:

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dedik. Selahaddin'in torunları olarak Kudüs'ü asla unutmadık. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı ufukta, gençliğimiz için çalıştık. Diyarbakır'da yaptığımız çalışmalarla 78 bin kişiye ulaştık. İnşallah önümüzdeki yıllarda azmimizi, gayretimizi katlayarak artırıp Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu 2023, 2053, 2071 hedeflerine büyük bir heyecan ve coşkuyla durmadan yürüyeceğimize teşkilatım adına söz veriyorum."

Toplantıya TÜGVA Başkan Yardımcısı ve Üniversite Koordinatörü Emrullah Şanlan, Sur Belediye Başkan Vekili Kaymakam Abdullah Çiftçi, Yenişehir Belediye Başkan Vekili Kaymakam Serdar Kartal, Çermik Kaymakamı Nazlı Demir, Kayapınar Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ünal Koç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, STK temsilcileri ve TÜGVA gönüllüleri katıldı.