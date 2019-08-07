TÜGVA 39 ilde öğrencilere yurt imkanı sunuyor

Türkiye Gençlik Vakfından (TÜGVA) yapılan açıklamada, TÜGVA Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurtları'nın sadece konaklama değil, öğrencilerin sosyal, fiziksel ve kültürel gelişimlerinin de önemsendiği bir yer olduğu belirtildi. Üniversiteye giriş sınavında dereceye giren öğrencilere yurt bursu imkanı ve birçok aktivitelerle bu sene 39 ilde yurt hizmeti verileceği aktarıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile Türkiye'nin dört bir yanında hayallerini gerçekleştirmek ve geleceklerine yön vermek için yola çıkan öğrencilerin bu yolda yalnız olmadıklarını vurguladı.

TÜGVA'nın üniversite kazanan ve eğitimine devam eden öğrencilere 7 bin öğrenci kapasiteli 55 yurtta ev konforu ve aile sıcaklığında barınma imkanı sunacağının altını çizen Emiroğlu, aynı zamanda akademik ve sosyal hayatı destekleyecek faaliyetlerle de gençleri hayata hazırladıklarını anlattı.

Dereceye giren öğrencilere yurt bursu

TÜGVA'nın başarılı öğrencileri ödüllendirdiği ve eğitim hayatlarında destek olduğuna değinilen açıklamada, Türkiye sıralasında ilk binde bulunan öğrencilere yüzde 100, bin 1 ila 5 bin arasında olan öğrencilere yüzde 75, 5 bin 1 ila 10 bin arasında olan öğrencilere yüzde 50, 10 bin 1 ila 20 bin arasında öğrencilere ise yüzde 25 burs sağlandığına işaret edildi.

TÜGVA yurtlarında kalan öğrencinin başka şehre ziyarete gittiğinde o şehirdeki TÜGVA yurdunda ücretsiz konaklayabildiği belirtildi.

Yurtlara kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin vakfın internet sitesindeki başvuru formunu doldurarak ön kayıt işlemini gerçekleştirebilecekleri bildirildi.