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TÜGŞAV Başkanı Aylar: "Türkiye’de birçok Sisi ve onun zihniyetine sahip kişilerin olduğunu biliyoruz"

TÜGŞAV Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye’de birçok Sisi ve onun zihniyetine sahip kişilerin olduğunu biliyoruz.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:39
TÜGŞAV Başkanı Aylar: "Türkiye’de birçok Sisi ve onun zihniyetine sahip kişilerin olduğunu biliyoruz"

TÜGŞAV Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye’de birçok Sisi ve onun zihniyetine sahip kişilerin olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımız emin olmalıdır ki, bu ülke uğruna kanıyla, canıyla bedel ödemiş şehit aileleri ve gaziler olarak hem ülkemiz içerisindeki Sisi benzeri zihniyetlere hem de batıda uşaklıklarını yaptıkları hainlerle mücadelede sonuna kadar kendisinin yanında olacağız. Ülkemizin Suriye, Irak, Mısır olmasına asla müsaade vermeyeceğiz" dedi.


Mısır’ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’nin geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Gazi Lokman Aylar ve beraberindekiler Mısır Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı. TÜGŞAV yetkilileri, Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkemede hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirerek, Sisi yönetimindeki Mısır hükümetini protesto etti.


TÜGŞAV Başkanı Aylar yaptığı açıklamada, "Bugün burada Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanlığı görevine gelmiş ve asrın firavunu Sisi tarafından cuntayla görevinde uzaklaştırılan ve akabinde Mısır’ın zindanlarında çeşitli zulümlere maruz kalan, son olarak çıkarıldığı mahkeme salonunda şaibeli bir şekilde şehadet şerbeti içen asrımızın Yusuf’u Muhammed Mursi’nin aziz hatırasını yad etmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Yakın tarihinde birçok darbe girişimi ve darbelere maruz kalmış, bu girişimler sonucunda darbeciler tarafından sayısız evladını şehit vermiş bir milletin evlatları olarak her daim Mısır’daki Sisi cuntasının karşısında, mazlum Mısır halkının yanında olduğumuzu bildiririz. Aynı zamanda bu zulme alkış tutan, destekleyen, yapılan yüzlerce haksız idama üç maymunu oynayan çok yüzlü batı dünyasını ve uluslararası örgütleri esefle kınıyoruz. Söz konusu demokrasi, insan hakları, temel hak ve hürriyetler olduğunda konuşurken mangalda kül bırakmayan, yine bu konuşulanları ülkemiz üzerinde tasavvur hakkını kendinde gören ve Türk milletine ders verme niyetinde olan günümüz Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve uluslararası medya organları nedense Mısır’da yapılan katliamlara ve zulme sağır ve dilsizdir. Sağır ve dilsiz kalmakla birlikte alkış tutmaktadırlar. Barbar Sisi ve cuntasına karşı dur diyebilen ve dünyaya insan hakları ve demokrasi dersi veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Şehit Aileleri ve Gaziler olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye’de birçok Sisi ve onun zihniyetine sahip kişilerin olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımız emin olmalıdır ki, bu ülke uğruna kanıyla, canıyla bedel ödemiş şehit aileleri ve gaziler olarak hem ülkemiz içerisindeki Sisi benzeri zihniyetlere hem de batıda uşaklıklarını yaptıkları hainlerle mücadelede sonuna kadar kendisinin yanında olacağız. Ülkemizin Suriye, Irak, Mısır olmasına asla müsaade vermeyeceğiz. Her daim mazlumun yanında, zalimin karşısında olan bu aziz Türk milletine demokrasi ve hukuk dışında hiçbir gücün hüküm etmesine müsaade etmeyeceğiz. Şehit Muhammed Mursi bizim çocuklarımız için, ’Onlar adamdı’ demişti. İşte bu sözlerle şehit Muhammed Mursi’ye, ’Siz adamsınız’ diyoruz ve Allah’tan rahmet Mısır halkına da baş sağlığı diliyoruz. Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı olarak, Cumhurbaşkanımızın izinden giderek, ’Biz de İslam şehitlerinin yanındayız’ diyoruz" ifadelerini kullandı.


Mehter takımı eşliğinde Sisi yönetimindeki Mısır’ı protesto eden TÜGŞAV üyeleri, sloganlar atarak ellerindeki dövizleri Mısır Büyükelçiliğinin kapısına bırakmak istedi. Emniyet güçlerinin izin vermemesi üzerine TÜGŞAV yetkilileri ellerindeki dövizleri elçiliği çevreleyen duvara astı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:39
  1. doğa

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