Tuğrul Bozan tarihte gerçekten var mı? Tuğrul Bozan kimdir?

Tuğrul Bozan gerçekte var mı ? diye çok soru geliyor. Evet var ve aynen dizideki gibi, hem Gazneli Devleti’ni, hem de Selçuklu’yu bir hayli uğraştıracak. Gazneli Mahmud’dan sonra oğulları ve torunları arasında uzun bir taht kavgası gerçekleşmiştir. Bu kavgalar içinde Gazneli ailesi ile hiç alakası olmayan bir adam birden ortaya çıkar. Gazneli Mahmut’un bir diğer oğlu Abdürreşit’in tayin ettiği komutan Tuğrul Bozan, elde ettiği başarılar üzerine hiç beklenmedik bir şekilde kendisini Gazneli Sultanı ilan eder.