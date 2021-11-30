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Tarih Tuğrul Bozan tarihte gerçekten var mı? Tuğrul Bozan kimdir?
Tarih

Tuğrul Bozan tarihte gerçekten var mı? Tuğrul Bozan kimdir?

Tuğrul Bozan kimdir? Tuğrul Bozan gerçekte tarihte kim? Tuğrul Bozan gerçekten hain miydi? TRT 1’de yayınlandığı günden itibaren reytingleri alt üst eden Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde tarihi olaylar ve tarihi şahsiyetler işlenmekte. Büyük Selçuklu’ya ağır bedeller ödeten Tuğrul Bozan’ın gerçekte var olup olmadığı dizi hayranları tarafından merak edilmekte. Peki Tuğrul Bozan gerçekte var mı? Tuğrul Bozan Gazneli Sultanı oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 10:53:00 - 2021-11-30 10:54:55
Tuğrul Bozan tarihte gerçekten var mı? Tuğrul Bozan kimdir?

Tuğrul Bozan gerçekte var mı ? diye çok soru geliyor. Evet var ve aynen dizideki gibi, hem Gazneli Devleti’ni, hem de Selçuklu’yu bir hayli uğraştıracak. Gazneli Mahmud’dan sonra oğulları ve torunları arasında uzun bir taht kavgası gerçekleşmiştir. Bu kavgalar içinde Gazneli ailesi ile hiç alakası olmayan bir adam birden ortaya çıkar. Gazneli Mahmut’un bir diğer oğlu Abdürreşit’in tayin ettiği komutan Tuğrul Bozan, elde ettiği başarılar üzerine hiç beklenmedik bir şekilde kendisini Gazneli Sultanı ilan eder.

 

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