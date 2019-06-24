TÜGİAD’dan yardım kampanyası

22 Nisan’da Türkeli ilçesine bağlı Yazıcı köyünde meydana gelen yangında evleri zarar gören ailenin yeniden evlerini yapabilmelerine destek sağlamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Türkeli Genç İşadamları Derneği’nden (TÜGİAD) yapılan yazılı açıklamada, 22 Nisan’da Türkeli ilçesine bağlı Yazıcı köyünde meydana gelen yangında evleri zarar gören aileye destek vermekte halka büyük bir sorumluluk düştüğü ifade edildi.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sadece bir kurumun ya da köyün sorunu, yarası değil, bu hepimizin ortak sorunu ve ortak yarasıdır. Şimdi birlik olma, kardeşimizin yanında olma vaktidir. Bu olayda başlatılan tekrar yuvamızı ayağa kaldırma mücadelesidir. Bu sebeple yanımızda olan başta kaymakamlığımız, belediyemiz, siyasi parti yetkilileri, oda temsilcileri ve esnaflarımıza, duyarlı, ilgili bütün vatandaşlarımıza, katkı, destek ve yardımlarından dolayı bütün hemşehrilerimiz ve desteğinizi bekleyen kardeşlerimiz adına teşekkür ediyoruz. Şu anda inşaatın temelinin atıldığını bildirir, saygılar sunarız. Kampanyayla ilgili gerekli izinler alınarak, banka hesapları açılmış olup, yardımda bulunmak isteyenler için hesap numaralarımız ise aşağıdaki gibidir."