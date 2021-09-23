Tuğgeneral Mustafa Enis Koç kimdir görevi nedir?
Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç nerede görev yapıyor?
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) terörle mücadelenin belkemiğini oluşturan komando tugaylarının komutanları belli olmuştu. 8 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yeni atamalarla TSK’nın terörle mücadele eden kadrolarında önemli değişikler yapıldı. Komando tugaylarının 13’ünün komutanı değişti. Değişen komando tugayı komutanlarının arasında Bingöl de vardı. Tuğgeneral Mustafa Enis Koç 49’uncu Komando Tugay Komutanı olmuştu.
Kayseri’de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığı’na Tuğgeneral Ersin Altay atandı. 2. Komando Tugay Komutanlığı’na Tuğgeneral Oğuz Tozak, Hakkâri’deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’na Muammer Alper, 7. Komando Tugay Komutanlığı’na İdris Acartürk, 17. Komando Tugay Komutanlığı’na Tuğgeneral Ersan Pürsünlü, 11. Komando Tugay Komutanlığı’na Tuğgeneral Çetin Köklü atanmıştı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk YAŞ toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılmıştı. 2 Ağustos 2018 tarihinde YAŞ atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. O Yaş kararlarında terfi eden komutanlar şöyle olmuştu:
Kara Kuvvetleri Komutanlığında orgeneralliğe terfi edenler:
1- Korgeneral İsmail Metin Temel,
Korgeneralliğe terfi edenler:
1- Tümgeneral Kemal Yeni
2- Tümgeneral Sinan Yayla
Tümgeneralliğe terfi edenlerler:
1- Tuğgeneral Levent Ergün
2- Tuğgeneral Mustafa Oğuz
3- Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı
Tuğgeneralliğe terfi edenler:
1- Albay İlkay Altındağ
2- Albay Sebahattin Kılınç
3- Albay Mehmet Yasin Kalın
4- Albay Gültekin Yaralı
5- Albay Yücel Özel
6- Albay Rafet Kılıç
7- Albay Şefik Atak
8- Albay Faruk Metin
9- Albay Alparslan Kılınç
10- Albay Aydın Cihan Uzun
11- Albay Çetin Köklü
12- Albay Nihat Ergün
13- Albay Dündar Şahin Güngör
14- Albay Osman Aytaç
15- Albay Mustafa Enis Koç
16- Albay Yüksel Erdin
17- Albay Ercan Pürsünlü
18- Albay Mustafa Köksal
19- Albay Oktay Ağbuga
20- Albay Ertuğrul Sağlam
21- Albay Nadir Gündüz
22- Albay Yücel Yazıcı
23- Albay Sinan Eren
24- Albay Remzi Albasan