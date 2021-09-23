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Biyografi Tuğgeneral Mustafa Enis Koç kimdir görevi nedir?
Biyografi

Tuğgeneral Mustafa Enis Koç kimdir görevi nedir?

Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç nerede görev yapıyor?

Yeniakit Publisher
2021-09-23 10:51:00 - 2021-09-23 10:55:25
Tuğgeneral Mustafa Enis Koç kimdir görevi nedir?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) terörle mücadelenin belkemiğini oluşturan komando tugaylarının komutanları belli olmuştu. 8 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yeni atamalarla TSK’nın terörle mücadele eden kadrolarında önemli değişikler yapıldı. Komando tugaylarının 13’ünün komutanı değişti. Değişen komando tugayı komutanlarının arasında Bingöl de vardı. Tuğgeneral Mustafa Enis Koç 49’uncu Komando Tugay Komutanı olmuştu.

Kayseri’de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığı’na Tuğgeneral Ersin Altay atandı. 2. Komando Tugay Komutanlığı’na Tuğgeneral Oğuz Tozak, Hakkâri’deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’na Muammer Alper, 7. Komando Tugay Komutanlığı’na İdris Acartürk, 17. Komando Tugay Komutanlığı’na Tuğgeneral Ersan Pürsünlü, 11. Komando Tugay Komutanlığı’na Tuğgeneral Çetin Köklü atanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk YAŞ toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılmıştı. 2 Ağustos 2018 tarihinde YAŞ atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. O Yaş kararlarında terfi eden komutanlar şöyle olmuştu:

Kara Kuvvetleri Komutanlığında orgeneralliğe terfi edenler:

1- Korgeneral İsmail Metin Temel,

Korgeneralliğe terfi edenler:

1- Tümgeneral Kemal Yeni

2- Tümgeneral Sinan Yayla

Tümgeneralliğe terfi edenlerler:

1- Tuğgeneral Levent Ergün

2- Tuğgeneral Mustafa Oğuz

3- Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay İlkay Altındağ

2- Albay Sebahattin Kılınç

3- Albay Mehmet Yasin Kalın

4- Albay Gültekin Yaralı

5- Albay Yücel Özel

6- Albay Rafet Kılıç

7- Albay Şefik Atak

8- Albay Faruk Metin

9- Albay Alparslan Kılınç

10- Albay Aydın Cihan Uzun

11- Albay Çetin Köklü

12- Albay Nihat Ergün

13- Albay Dündar Şahin Güngör

14- Albay Osman Aytaç

15- Albay Mustafa Enis Koç

16- Albay Yüksel Erdin

17- Albay Ercan Pürsünlü

18- Albay Mustafa Köksal

19- Albay Oktay Ağbuga

20- Albay Ertuğrul Sağlam

21- Albay Nadir Gündüz

22- Albay Yücel Yazıcı

23- Albay Sinan Eren

24- Albay Remzi Albasan

 

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