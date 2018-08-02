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Levent Ergün kimdir? Tümgeneralliğe terfi eden Levent Ergün nereli? Son dakika YAŞ terfileri

YAŞ kararları son dakika olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.Tuğgeneral Levent Ergün tümgeneralliğe terfi etti. Peki Levent Ergün kimdir? Tümgeneralliğe terfieden Levent Ergün nereli? İşte Kemal Yeni biyografisi

02 Ağustos 2018 Perşembe 19:03
Levent Ergün kimdir? Tümgeneralliğe terfi eden Levent Ergün nereli? Son dakika YAŞ terfileri

YAŞ kararları son dakika olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.Tuğgeneral Levent Ergün tümgeneralliğe terfi etti. Peki Levent Ergün kimdir? Tümgeneralliğe terfi  eden Levent Ergün nereli? İşte Kemal Yeni biyografisi.

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'ya yönelik olarak 14 Mart günü başlayan ve 81 gün süren operasyonun ayrıntıları, aylar sonra ortaya çıkmıştı. İki tuğgeneralin yönettiği operasyonun ilk bölümünde, 60 şehit verildi ama örgütün etkinliği kırılamadı. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emri ile göreve Balyoz davasından 13 yıl hapse mahkum olan Tunceli 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Levent Ergün getirlmişti. Bölgedeki generaller ise, ‘'O Balyoz sanığı'' diyerek bu görevlendirmeye karşı çıkmışlardı. Ancak Ergün, 21 günde ilçeyi teröristlerden temizledi. Ergün'e karşı çıkan generaller ise, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'den tutuklandı. Ergün de Ankara'ya önemli bir göreve atandı ve Genelkurmay Harekat Planlama Daire Başkanı oldu. Balyoz davasından 13 yıl 4 ay hapse mahkum edilen ve ikinci kez yargılama sonucu beraat eden Tuğgeneral Levent Ergün, 2015 Yüksek Askeri Şura'da generalliğe terfi etmişti. Ergün, Albay rütbesinde ve KKTC'de 49. Alay Komutanıyken, Balyoz davasına adı karıştırılmış, plan seminerine katılmadığı halde yurda gelerek teslim olmuştu.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 19:03
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