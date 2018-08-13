Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu tümgeneral oldu! Hüseyin Kurtoğlu kimdir?

Jandarma Genel Komutanlığında emekliye sevk edilen ve bir üst rütbeye terfi ettirilen subayların isimleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu tümgeneralliğe terfi etti.

FETÖ KUMPAS KURMUŞTU

Hüseyin Kurtoğlu, FETÖ-PDY'nin Ergenekon kumpası sonucu terfisi engellenerek görevden alınan mağdurlardan olmuştu. FETÖ/PDY 'nın YAŞ toplantısından önce Hüseyin Kurtoğlu'nun montajlanmış bir ses kaydının dönemin Jandarma Genel Komutanına dinlettirildiği iddialar arasındaydı. Böylelikle Kurtoğlu'nun general olmasının önüne geçilmişti. Kurtoğlu'nun yerine Adana'daki MİT TIR'ları operasyonunda adı geçen Hamza Celepoğlu tuğgeneralliğe yükseltilmişti.

TERFİ ALAN SUBAYLAR

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu Tümgeneral Musa Çitil korgenralliğe, İsmail Balıbek, Münir Güzel ve Ahmet Hacıoğlu tümgeneralliğe terfi ettirildi. Jandarma Kıdemli Albaylar Şakir Uslu, Yusuf Ziyaaddin Cavlak, Ünsal Bulut, İbrahim Koyuer, Murat Bulut, Halil Şen, Hüseyin Hilmi Atabay, Nuri Öztürk, Alper Sır, Cemil Lütfi Özkul, Selçuk Yıldırım, Ahmet Kavukçu ve Tekin Aktemur tuğgeneralliğe getirildi.