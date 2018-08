YAŞ kararları son dakika olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı tümgeneralliğe terfi etti. Peki Ahmet Ercan Çorbacı kimdir? Tümgeneralliğe terfi eden Ahmet Ercan Çorbacı nereli? İşte Son dakika YAŞ'da terfi eden komutanlar.

Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, 2014 YAŞ kararlarıyla Albaylıktan Tuğgeneralliğe terfi etmişti. Askerlik hayatı komando olarak geçen Ercan Çorbacı, ihtisas kurslarını başarı ile tamamladı. Ercan Çorbacı, Özel Kuvvetlerde uzun süredir görevini yürütüyor.