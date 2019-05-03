Tuğçe Taylak millî takımda Büyükşehir Belediyespor Kulübü kano branşı sporcusu Tuğçe Taylak, Almanya’da yapılacak olan 11.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü kano branşı sporcusu Tuğçe Taylak, Almanya’da yapılacak olan 11. Brandeburg Junior Cup’ta millî formayla yarışacak.

Alt yapısından yetiştirdiği sporcularla uluslararası arenada adından söz ettiren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, millî takıma bir sporcu daha gönderme başarısı gösterdi. Yeşil-beyazlıların alt yapısından yetişen ve Türkiye’nin önemli Kano sporcuları arasına giren Tuğçe Taylak, Almanya’da yapılacak olan 11. Brandenburg Junior Cup’ta Türkiye’yi ve Bursa’yı temsil edecek.

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