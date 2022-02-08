Tuğba Özerk kimdir? Tuğba Özerk nereli kaç yaşında? Tuğba Özerk ne iş yapıyor?

Çiftlik Bank davasıda son dakika gelişmesi yaşandı. Mali Polise yapılan ihbarda, "Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor” ifadeleri yer aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. MASAK incelemesinde, Tuğba Özerk'in şirketinin hesaplarında gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu. Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Peki Tuğba Özerk kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

Tuğba Özerk kimdir?

4 Haziran 1980'de İzmir'de doğdu. Melih Özakat İlkokulu'na, Özel Çakabey Lisesi'nde ortaokula ve konservatuvarda liseye gitti. 7 yaşında okul hayatına başlamasıyla TRT ve İzmir Devlet Konservatuvarı'nın çocuk korolarında müzik eğitimine başlaması aynı zamana denk gelir. İlk geri vokal deneyimini 12 yaşında Sezen Aksu'yla beraber 1992 yılında gerçekleştirdi. Sezen Aksu'nun yanında solo ve vokal çalışmaları devam ederken okul hayatı İzmir'de devam etmekteydi.

İlk TV programına yine Sezen Aksu'yla 1992 yılında TRT’de çıktı. Geri vokal çalışmalarının yanı sıra bu programda solo bir şarkı da seslendirmesi kamuoyunda büyük ilgi gördü. Büyük yetenek olarak lanse edilen Tuğba Özerk'in sahne ve müzik hayatı tam anlamıyla böyle başladı denilebilir. Okul hayatı bittikten sonra İstanbul’a taşınan sanatçı aralarında Ege, Deniz Seki gibi isimler bulunan sanatçılara geri vokal yaptı. Daha sonra solo sahne çalışmalarına başlayan Özerk, 2002 yılının Aralık ayında "Dün Gibi" adlı ilk solo albümünü çıkardı. Tuğba Özerk, ATV'nin uzun süredir yayın yapmış olduğu dizisi "Böyle mi olacaktı"da bir sene kadar rol aldı. İlk albümünde bir tane bestesi olan Özerk üç senelik boşlukta birçok besteye de imza attı. 6 Temmuz 2005 tarihinde 'Lo Lo Lo' adlı ikinci solo albümünü çıkardı.

Tuğba Özerk albümleri

Tuğba'dan Akustikler, Vo. 1 – 2020

Hergele – 2019

Ahirim Sensin – 2019

Fikret Şeneş Şarkıları – 2019

Hergele (Akustik) – 2019

Aynı Semtin Çocukları – 2016

Süslü Günah – 2017

Çocuk Diskosu – 2016

Derin Darbe – 2014

Kolay Değil – 2012

Aklımda Sen Varsın – 2011

Yıkıldı Duvarlarım – 2007

Tuğba Özerk – 2005

Tuğba Özerk şarkıları

Aşk Yarası (2003)

Lo Lo Lo (2005)

El Gibi (2006)

Yastık (2007)

Acı Hatıralar (2007)

Zar (2008)

Alışmak Sevmekten Zor (2008)

Eros (2009)

Bitter Çikolata (2009)

Makas (2009)

Gidesim Geldi (2010)

İlan (2011)

Aklımda Sen Varsın (2011)

Şeytanın Ortağı (2011)

Kolay Değil (2012)

Derin Darbe (2014)

Bu Gece (2015)

Aynı Semtin Çocukları (2016)

Başkasını Seviyorum (2016)

Gitme (2016)

Süslü Günah (2017)

Patron (2018)

Ahirim Sensin (2019)

Hergele (2019)