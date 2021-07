Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay’ın sağlık durumu nedir?

Manavgat’da çiftliği bulunan Tuğba Özay, yaygın sebebiyle bölgeye gitmiş ve yaşadığı stres nedeniyle hastanelik olmuştu. Özay, hastane yatağından yaptığı paylaşımında felç geçirdiğini belirtti. İşte merak edilen haberin devamı…

Tuğba Özay kimdir?

Tuğba Özay, İstanbul'da 10 Şubat 1978 yılında dünyaya geldi. Tuğba Özay, baba tarafından aslen Trabzonludur, anne tarafından Antalyalıdır. Fenerbahçe Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro bölümünde tamamladı. Çocuk yaşlarda İstanbul Yelken Kulübü'nde dalış ve yelken eğitimi aldı. Galatasaray'da 10 yıl yüzücülük yaptı, Fenerbahçe'de 5 yıl voleybol oynadı. 1985 yılında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Deneme Sahnesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. 1995'te Miss Model of Turkey seçilmiş, ardından Miss Model of the World yarışmasında ikinci seçildi. Aynı yarışmada en iyi vücutlu model ödülünü de aldı. 1996'da Paris'te kısa bir modellik kariyerine başlamış ise de, Türkiye'ye dönmüş, aynı yıl Avrupa Yılın Manken-Modeli seçildi.

Tuğba Özay’ın sağlık durumu nedir?

28 Temmuz 2021 Çarşamba günü Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınında Tuğba Özay'ın da çiftliği zarar gördü. Sosyal medya hesabından video çekerek yardım isteyen Tuğba Özay, felç geçirdiğini açıkladı.