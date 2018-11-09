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Tuğba Ekinci'nin kadına şiddet açıklamasına tepki yağdı

Katıldığı televizyon programında tuhaf açıklamalarda bulunan Tuğba Ekinci "Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır" dedi. Ekinci'nin su sözlerine tepki yağdı.

09 Kasım 2018 Cuma 11:13
Tuğba Ekinci'nin kadına şiddet açıklamasına tepki yağdı

Tuğba Ekinci, Habertürk TV'de 'Nedir Ne Değildir' programında kadına yönelik şiddet hakkında tuhaf açıklamalarda bulundu. Ekinci "Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır. Ben ilişkilerin tatlı sert olmasından yanayım. Bu zihniyetle mücadele etmek şiddetle mücadele etmekten daha zor." ifadelerini kullandı.

"Erkeklerin üstüne çok gitmemek lazım"

Ekinci programın devamında Sıla ve Ahmet Kural arasındaki şiddet iddialarına ilişkin ise "Böyle şeylere maruz kalmamak için, bir bayan olarak erkeklerin üstüne çok gitmemek lazım. Erkektir sonuçta. Günah yani sıfıra iniyor adamlar." dedi.

Ekinci'nin bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 11:13
  1. Tuğba Ekinci
  2. kadına şiddet
  3. sıla
  4. ahmet kural

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