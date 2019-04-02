Tugay’dan duygu dolu iki ziyaret

Yüzde 71.50’lik oy oranıyla Türkiye ikincisi olarak Karşıyaka Belediye Başkanlığı’na seçilen Dr. Cemil Tugay, ilk iş olarak duygu dolu iki ziyaret gerçekleştirdi. Tugay, Karşıyaka’nın ilk Belediye Başkanı Fikri Altay ve örnek aldığını belirttiği İzmir’in Efsane Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’nın kabrini ziyaret etti. Tugay, her iki büyük insan için "Yaptıklarınız yolumuzu aydınlatacak ve asla unutulmayacak" dedi.

İlk olarak Soğukkuyu Mezarlığı’nda bulunan Fikri Altay’ın kabrini, eşi Öznur Tugay’la birlikte ziyaret eden Tugay’ı burada Altay’ın en küçük torunu Zafer Falay karşıladı. Dedesi ile ilgili bilgi aktaran Falay, "Dedem Fikri Bey, 32 yaşında Rodos üzerinden İtalya’ya, oradan da İsviçre’ye kaçıyor. 1922’ye kadar kardeşi Fahrettin Altay ve Atatürk’e bilgi aktarıyor, onlarla çalışıyor. 1922’de ülkesine dönüyor. O zaman Karşıyaka Nikah Sarayı’nın karşısında bulunan Çağlayan Apartmanı’nın bulunduğu yerdeki evine yerleşiyor. Atatürk İzmir ile yakından ilgileniyor ve dedem aynı yıl belediye başkanı oluyor" diye konuştu.

Gözyaşlarını tutamadı

Başkan Tugay’a fotoğraf tutkunu olan dedesinin 85 yıl önce çektiği bir Atatürk fotoğrafını özel arşivinden armağan eden Falay, bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Dedesini ve onun hatırlanmasını özlediklerini belirten Falay sözlerini şöyle sürdürdü: "Dedemin 1934 yılında çektiği bu özel fotoğrafı size armağan etmekten mutluluk duyuyorum. Çıktığınız yol sonsuz açık ve aydınlık olsun. Şansınız açık olsun. Biz aile olarak şeffaf, dürüst ve liyakatı esas almanızı istiyoruz. Ayrıca dedem Karşıyaka Spor Kulübü’nün kurucusudur. Lütfen yönetimin içinde olun. Bu anları çok özlemişiz. Karşıyaka’nın doğru insanı, doğru yere getirdiğine inanıyoruz."

"Gücümü bu insanlardan alıyorum"

Altay’ın çektiği özel fotoğrafın kendisini çok duygulandırdığını belirten Tugay da, "Onların bul ülke için verdiği mücadeleyi örnek alacağız. Amacım bu ülkeye hizmet etmek ve gücümü bu insanlardan alıyorum. Atatürk, Fikri Altay ve Zühtü Işıl gibi isimlerin kurduğu Cumhuriyet’i yaşatmak için üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım. Varlığınızla güç veriyorsunuz. Sizin gibi insanlar sayesinde bu ülke ayakta kaldı" şeklinde konuştu. Tugay’a sizleri nedeniyle teşekkür eden Altay’ın torunu Zafer Falay, "Biz bu değerleri anlatmak istiyoruz. Yeter ki insanlar bilinçli olsun. Çok sevdiğim bir söz var. ’Hırs gelir göz kararır, hırs geçer yüz kızarır’ diye. Bu söz çok önemli" dedi.

Piriştina’nın yaptıkları örnek olacak

Altay’ın ardından Aşağı Narlıdere Mezarlığı’nda bulunan Ahmet Piriştina’nın kabrini de ziyaret eden ve çok duygulandığı gözlenen Tugay, "Efsane başkanın yaptıkları örnek olacak ve asla unutulmayacak. O halkın arasında olan, hizmet için çok çalışan bir belediye başkanıydı. Kabri başında hizmetleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.