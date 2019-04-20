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Tugay’a yavru vatan Kıbrıs’tan anlamlı ziyaret

İzmir’de, Karşıyaka Belediyesi’nin Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nden kente gelen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı ziyaret etti.

20 Nisan 2019 Cumartesi 15:51
Tugay’a yavru vatan Kıbrıs’tan anlamlı ziyaret

İzmir’de, Karşıyaka Belediyesi’nin Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nden kente gelen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı ziyaret etti.


Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nden kente gelen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ağırladı. Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında kente gelen Güngördü ve beraberindeki heyet, Tugay’a orijinal Kıbrıs Kapısı maketi armağan etti. Güngördü, “Aynı zamanda kardeş şehir olduğumuz Karşıyaka’nın Belediye Başkanı Cemil Tugay’a getirdiğimiz bu kapı; dostluğa, barışa ve kardeşliğe açılıyor. Bildiğiniz gibi Denktaş’ın da ‘Kıbrıs Kapıları Albümü’ var. Bu nedenle bu armağan bizim için çok özeldir” diye konuştu.


Güngördü ayrıca Başkan Tugay’a, Nobel ödülüne aday gösterilen şair Osman Türkbay’ın şiir kitabını armağan etti. Tugay da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek dostluk, kardeşlik ve barışın her zaman yaşatılması gerektiğini söyledi. Ziyaretin sonunda Başkan Tugay da Güngördü’ye vazo ve kendisine eşlik eden Girneli öğrencilere hediyeler takdim etti.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 15:51
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