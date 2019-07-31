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Tüfenkci’den yeni terminal binası açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci,havaalanı yeni terminal binası projesinin bittiğini ifade ederek, “Yeni ve çok güzel terminal binası Malatya’ya kazandırmış olacağız” dedi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:53
Tüfenkci’den yeni terminal binası açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci,havaalanı yeni terminal binası projesinin bittiğini ifade ederek, “Yeni ve çok güzel terminal binası Malatya’ya kazandırmış olacağız” dedi.


Milletvekili Tüfenkci yaptığı açıklamada Malatya için hizmetlere devam ettiklerini söyledi.


2 sene içerisinde kuşak yollarının biteceğini söyleyen Tüfenkci, “Kömürhan Köprüsünün yenilenmesi önemli bir proje. Özellikle doğuyu batıya bağlayan bir güzergah olması Malatya sanayisinin Türkiye’nin doğuyla batısının sağlanması çok önemli. Sivas- Hekimhan-Yazıhan yolumuz bitmek üzere bitti daha doğrusu. Bir Yazıhan köprüsü kaldı onu da bakanlık talimat verdi hızlandırıyoruz” şeklinde konuştu.


Malatya’da altyapının tamamlanması noktasında önemli mesafeler kat ettiklerini söyleyen Tüfenkci, hızlı tren projesine değinerek, “Bu hızlı trenin Elazığ’dan Diyarbakır’a kadar uzaması önemli yatırımlardandı. Vagon Fabrikası atık bir şekilde duruyor onun da Kızılay tarafından projesi bitti finansmanın sağlanması için Kızılayımız çalışıyor” dedi.


Havaalanı yeni terminal binası projesinin de bittiğini aktaran Tüfenkci “Yeni ve çok güzel terminal binası Malatya’ya kazandırmış olacağız” diyerekuçak saatleri ile ilgili yaşanan sıkıntıyı da çözmeye çalışacaklarını aktardı.


Malatya’nın sağlıkta önemli bir başarı yakaladığını dile getiren Tüfenkci,sağlıkta devam eden yatırımlarla ilgili bilgiler aktardı. Tüfenkci, “Onkoloji hastanemiz bitmek üzere bir kısım ödeneklerde sıkıntı var onu da Naci Ağbal bakanımızla görüştük. Bir kısım ödenekleri de tamamlayacağını söyledi. Kadın Doğum, Çocuk Hastanesi bitmek üzere, 2 ay içerisinde hizmete sunmuş olacağız” diye kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:53
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