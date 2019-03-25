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Tüfenkci’den beka vurgusu

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Mesele sadece yerel seçim değil.

25 Mart 2019 Pazartesi 18:15
Tüfenkci’den beka vurgusu

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Mesele sadece yerel seçim değil. Vereceğiniz oy, sadece Ahmet’e, Mehmet’e vereceğiniz bir oy değil. Kentimiz, ya da ilçemizi yönetecek belediye başkanlarını seçeceğiz aynı zamanda ülkemizin geleceğine, bekasına da oy vereceğiz. Türkiye’de oyun oynamak isteyenlerin oyunlarını sizler bir oyunuzla bozacaksınız" dedi.


Tüfenkci ve Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ile AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Akçadağ’da Resuluşağı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.


Düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, "Davası uğruna onurlu bir mücadele veren, halkımızın gönlünde hak ettiği sevgiyi gören liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı, bu kutlu davanın bir neferi olmanın sorumluluğu içerisinde Akçadağ’da ilkleri birlikte başaracağız. Biz Akçadağ’ı lütufla, kibirle değil sevgi ve hoşgörüyle yöneteceğiz. Bu seçim, milli irade yüzsüzleri içinde yolun sonu olacaktır" ifadelerini kullandı.


Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, "Bu seçimi ben hem Malatya açısından çok önemsiyorum hem de Türkiye açısından önemsiyorum. Malatya açısından; kentimizin birlik, beraberliği, dirlik düzeni anlamında ve kaybolan zamanların, eksik olan ve yeni gelecek olan hizmetlerin bir an evvel Malatya insanıyla hemhal olması anlamında sandıktan çok güçlü çıkmamız lazım. Akçadağ’da Mustafa Kırteke kardeşimiz, büyükşehirde bizler çok güçlü bir şekilde sandıktan çıkmalıyız. Ayrıca, 13 ilçemizin hepsinde Cumhur İttifakı’yla birlikte olan ilçelerimizde dahil olmak üzere çok güçlü bir şekilde sandıktan çıkmamız lazım. 31 Mart’ta güçlü bir şekilde sandıktan çıktığımız zaman hep birlikte el ele vereceğiz, bir takım halinde Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlayacağız. Bu nedenle 31 Mart’ta rekor bir oy istiyorum" şeklinde konuştu.


AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise ’Mesele memleketse gerisi teferruattır’ diye yola çıktıklarını ifade ederek, "Bu yolda özellikle 15 Temmuz’dan sonra meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı’yla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtik. Akabinde de ilk defa Cumhur İttifakı’yla birlikte yerel seçimlere giriyoruz. Bu yolda yol arkadaşlığı çok önemli. Yol kadar yol arkadaşlığı da büyük önem taşıyor. Biz yol arkadaşımızı söylüyoruz. Diyoruz ki, ’Yol arkadaşımız Milliyetçi Hareket Partisi.’ MHP’de diyor ki ’Bizim yol arkadaşımız AK Parti.’ Cumhur İttifakı durduk yere kurulmadı" ifadelerine yer verdi.


31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri’nin Türkiye’nin geleceği açısından da büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Tüfenkci, "Mesele sadece yerel seçim değil. Vereceğiniz oy, sadece Ahmet’e, Mehmet’e vereceğiniz bir oy değil. Kentimiz, ya da ilçemizi yönetecek belediye başkanlarını seçeceğiz aynı zamanda ülkemizin geleceğine, bekasına da oy vereceğiz. Türkiye’de oyun oynamak isteyenlerin oyunlarını sizler bir oyunuzla bozacaksınız. İstiyorlar ki; Türkiye Cerablus’ta, Suriye’de masada olmasın. İstiyorlar ki; Irak ve Suriye’de terör devletçikleri oluştursunlar. Bu nedenle 31 Mart’ta Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ne kadar oy alacak ona bakıyorlar. Yerelde de her türlü fitne ve fesada mahal veriyorlar. Akçadağ’lı hemşehrilerimiz devletten, milletten, bayraktan, vatandan yana oldu. Millete ve vatana ihanet edenlerle asla birlikte olmadı ve oynanan bütün oyunları çözerek, çok çabuk bozdu" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:15
  1. doğa

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