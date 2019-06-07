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Tüfekle yaralamaya adli kontrol

Samsun’da tüfekle bir kişiyi yaralayan genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

07 Haziran 2019 Cuma 18:45
Tüfekle yaralamaya adli kontrol

Samsun’da tüfekle bir kişiyi yaralayan genç, polisin takibi sonucu yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi’nde 2 gün önce sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Y.S. (24) yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.S. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan ise kaçtı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen F.D.’yi (20) bu sabah yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.D. çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 18:45
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