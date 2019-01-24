Tüfekle vurulan sokak köpeğinin ayağı kesilecek

SAMSUN (AA) - Giresun'da yaralı bulunan sokak köpeğinin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesindeki muayenesinde, kemiğinde tüfekle vurulmaya bağlı enfeksiyon geliştiği ve ayağının kesilmesi gerektiği tespit edildi.

Giresun'da vatandaşlar, sokakta 4 yavrusuna bakan köpeğin sağ ön ayağından yaralı olduğunu gördü.

Veteriner hekime götürülen köpeğin, tüfekle vurulduğu tespit edildi. Yaralı köpek, tedavisi için OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirildi.

- "Tek çare olarak ayağının kesilmesi gerekiyor"

Köpeği muayene eden OMÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarasının durumundan, hayvanın yaklaşık 20 gün önce tüfekle vurulduğunu belirlediklerini söyledi.

Anne köpeğe atılan kurşunun bir taraftan girip diğer taraftan çıktığını anlatan Yardımcı, "Büyük bir kurşun yarası var. Kemik parçalanmış. Hayvan uzun süre böyle kaldığı için de kemikler zarar görmüş ve ileri derecede enfeksiyon gelişmiş." dedi.

Yaralı köpeğin tedavisi için tek çarenin ayağının kesilmesi olduğunu belirten Yardımcı, "Ayağını keserek hayata tutunmasını sağlayacağız. Daha sonra burada tedavisi devam edecek. İyileştikten sonra Samsun Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağına göndereceğiz." ifadelerini kullandı.