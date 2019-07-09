Tüfekçiyi bacağından 4 kez vurdu, kurşunların arasında kalan müşteri ölümden kıl payı kurtuldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, silah ve av malzemeleri satan esnaf, tartıştığı müşterisi tarafından 4 kez vuruldu. Saldırı sırasında saldırgan ile iş yeri sahibinin ortasında oturmakta olan bir kişi ölümden kıl payı kurtuldu.

Olay, Nazilli’nin Altıntaş Mahallesi 334. Sokak’ta faaliyet gösteren silah ve av malzemeleri bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iş yeri sahibi Sezai Kızılcan, komşu dükkandan çıkarak yanına gelen ve mermi alışverişi nedeniyle aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen müşterisi Mehmet M. ile tartışmaya başladı. Olay yerine geldiği 09 PD 141 plakalı motosikletinin üzerinde tartışmaya devam eden Mehmet M., bir anda gömleğinin altında sakladığı silahını çekerek Kızılcan’a 4 el ateş etti. Sol bacağından yaralanan Kızılcan kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırı anında iş yerinin kapısında oturmakta olan Ahmet Ç., sağından solundan geçen kurşunlardan kaçmayı başararak canını son anda kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Sezai Kıızılcan, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kızılcan’ın hastanede tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, plaka ve eşkalden saldırganın kimliğini belirledi. Saldırı anı ve sonrasında yaşanan korku dolu anların anbean kameralara yansıdığı saldırının ardından motosikletine binerek firar eden Mehmet M.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.