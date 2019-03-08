Tüfekçi Yusuf Bulvarı 2 gün trafiğe kapalı
Gaziantep’te asfalt yenileme çalışması nedeniyle Tüfekçi Yusuf Bulvarını 2 gün trafiğe kapandı.08 Mart 2019 Cuma 10:53
Gaziantep’te asfalt yenileme çalışması nedeniyle Tüfekçi Yusuf Bulvarını 2 gün trafiğe kapandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mezarlık Kavşağı’ndan Çıksorut Yeni Camii istikametini kullanan araç sürücüleri 8-9 Mart tarihlerinde Tüfekçi Yusuf Bulvarını kullanmamaları istendi. Bulvarın yapılacak olan asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 2 gün kapalı kalacağını belirtilen açıklamalarda sürücülere alternatif yolların kullanılması gerektiği vurgulandı.
YORUM YAZ