Tüfekçi Yusuf Bulvarı 2 gün trafiğe kapalı Gaziantep’te asfalt yenileme çalışması nedeniyle Tüfekçi Yusuf Bulvarını 2 gün trafiğe kapandı.

Gaziantep’te asfalt yenileme çalışması nedeniyle Tüfekçi Yusuf Bulvarını 2 gün trafiğe kapandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mezarlık Kavşağı’ndan Çıksorut Yeni Camii istikametini kullanan araç sürücüleri 8-9 Mart tarihlerinde Tüfekçi Yusuf Bulvarını kullanmamaları istendi. Bulvarın yapılacak olan asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 2 gün kapalı kalacağını belirtilen açıklamalarda sürücülere alternatif yolların kullanılması gerektiği vurgulandı.

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