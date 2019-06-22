Tufan Usta güvercinleri elleriyle besliyor

Rizeli emekli matbaa ustasının en büyük zevki güvercinlerin elleriyle beslemek.

Rize merkezde yaşayan emekli matbaa ustası Tufan Kuleli’nin hayvan sevgisi görenleri kendisine hayran bırakıyor. Sokaktaki kuşları ilk önce yere yem atarak beslemeye başlayan Kuleli aradan zaman geçtikten sonra elindeki yemi yere bırakmadan kuşların üzerine doğru geldiğini fark etti. Üzerine konan kuşlar bu kez yemeklerini onun elinden yemeye başladı. Öyle ki Tufan Usta’nın eline konmaya çalışan güvercinler yarış yaparken onun kolunu da yırtmaya başladı. Hayvan sevgisi nedeniyle bu duruma sessiz kalan Kuleli’nin en büyük zevki ise güvercinleri kendi eliyle beslemek oldu.

Hayvanları sevmeyen insanın hiç kimseyi sevemeyeceğini dile getiren Kuleli “Bu hayvan sevgisi tarif edilmez ki yaşanır.Bunu yaşamak lazım, yaşamadan anlayamazsın.Birbirleriyle yarışıyorlar bana konmak için, savaş ediyorlar. Şimdi ufak serçeler de var, onlarda artık kaçmıyor benden, yanıma kadar geliyorlar. Neredeyse elimden yiyecekler. Bu iş sabır işi, sabırlı olunca her şey oluyor. Başta köpek olmak üzere bütün hayvanları koruyalım, sevelim. Onları sevmezsen insanları da sevmezsin. Kimseyi sevmezsin” ifadelerini kullandı.