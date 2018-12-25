Tufan Erhürman kimdir nerelidir?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle tedavi altına alındı.Tufan Erhürman'ın hastaneye kaldırılmasından sonraTufan Erhürman kimdir, nerelidir? Tufan Erhürman kaç yaşında? Tufan Erhürman hangi partiden? Tufan Erhürman sağlık durumu nasıl? gibi sorular sorulmaya başlandı. İşte Tufan Erhürman hayatı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle tedavi altına alındı. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erhürman'ın yüksek tansiyon şikayetiyle Lefkoşa Burhan Nalbantoglu Hastanesi Acil Servisine başvurduğu bildirildi.

Kardiyoloji biriminde rutin kontrolleri yapılan Erhürman'ın değerlerinin normal çıktığı ve kontrol amaçlı hastanede istirahat ettiği belirtildi. Erhürman'ın bugün taburcu edilmesi bekleniyor. Lefkoşa Burhan Nalbantoglu Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, Erhürman'ın durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı anjiyo yapıldığını söyledi.

Tufan Erhürman kimdir?

Tufan Erhürman, 1970 yılında Lefkoşa‘da doğmuştur. Küçük Kaymaklı İlkokulu’ndan mezun olduktan sonra, ortaokul ve lise eğitimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nin en eski koleji olan Türk Maarif Kolejinde 1988 yılında tamamladı. 1988 yılında Üniversite eğitimi için Ankara‘ya gelerek Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesinde eğitimine başladı. 1992’de mezun oldu. Ankara Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gördü. 2001’de “İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2014 yılında hukuk doçenti oldu.

1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde kamu hukuku alanında ders verdi. 2001-2006 ve 2008-2013 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesinde öğretim görevliliği yaptı. 2006-2008 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesinin akademik kadrosunda bulundu. Tufan Erhürman, 2008-2010 yılları arasında Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat‘ın müzakere heyetinde Kıbrıs Sorunu müzakerelerinde yer aldı. 1999-2004 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığında görev alıp Türkiye’de ombudsman makamının tesis edilmesinde rol oynadı.

Tufan Erhürman, 2013 yılında KKTC genel seçimlerinde (CTP) Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler Lefkoşa milletvekili olarak seçildi. 2015 yılında partisinin genel sekreterliğine getirildi. 13 Kasım 2016 tarihinden beri de Cumhuriyetçi Türk Partisi genel başkanıdır. Tufan Erhürman, 7 Kasım 2015 tarihinde Çevre Mühendisi Nilden Bektaş ile KKTC, Dome hotelde evlendi.