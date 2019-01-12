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TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri

Eski milli futbolcu Hamit Altıntop: "A Milli Futbol Takımı, inşallah 6 yıl sonra çok iyi bir yerde olacaktır"

12 Ocak 2019 Cumartesi 19:37
TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri

ANTALYA (AA) - Eski milli futbolcu Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın 6 yıl sonra çok iyi bir yerde olacağına inandığını söyledi.

Altıntop, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) desteğiyle Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri'nde düzenlenen panele katıldı.

Almanya'da futbola başlarken yaşadıklarını hiçbir zaman zorluk olarak değerlendirmediğini belirten Altıntop, hep üretken olmaya çalıştığını, her zaman da kendini eleştirdiğini aktardı.

Kardeşi Halil ile çok küçük bir takımda futbola başladığını anlatan Altıntop, en büyük avantajının ikizinin olması olduğunu ifade etti.

Altıntop, maçları izleyen kişilerin "İkizleri gördün mü?" şeklindeki ifadelerinin fark edilmelerini kolaylaştırdığı dile getirerek, kardeşiyle aralarındaki rekabetin de kariyerlerinin yükselmesinde önemli bir faktör olduğunu kaydetti.


- "Ağlamayı sızlanmayı bırakmamız lazım"


Spor Toto Süper Lig'deki takımların maddi sıkıntılarından dolayı transfer yapamaması ile ilgili soru üzerine milli futbolcu, "Ağlamayı sızlanmayı bırakmamız lazım. Hep bir bahane var. Anadolu'da akşam altıda 4 takım bir sahayı paylaşıyor. İlk önce kendimizi eleştireceğiz, araştıracağız. Kaybetme korkusunu bir kenara bırakacağız. Kazanmak için oynayacağız. Altyapıdan oyuncu üretirsen maddi açığı kapatırsın, üretmezsen nasıl kapatacaksın?" ifadelerini kullandı.

Altıntop, A Milli Takım'ın durumuyla ilgili soru üzerine "A Milli Takım B kategorisinden C'ye düştüğü için herkes üzülüyor. Bu bir adım geri, belki bizi üç adım ileriye atacak. Şu an ince bir sınırdayız. Ama büyüklerimiz illaki elini taşın altına koyacaktır. Biz de gücümüzle enerjimizle onlara destek çıkacağız. A Milli Futbol Takımı, inşallah 6 yıl sonra çok iyi bir yerde olacaktır." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 19:37
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