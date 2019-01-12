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TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri

- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Son üç senedir ilk yarıyı lider bitiriyoruz ama bu sene puan farkıyla lideriz. İkinci yarı itibarıyla umarım kulübümüz, ekibimiz, oyuncularım emeklerinin karşılığını alır"

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:55
TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri


ANTALYA (AA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son üç senedir ligin ilk yarısını lider bitirdiklerini, sezon sonunda emeklerinin karşılığını almak istediklerini söyledi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) desteğiyle Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim Seminerinde, "Elit Takımların Maç İçindeki Taktiksel Formasyon Değişimleri" konulu bir sunum yaptı.

Sunumu öncesi moderatör Levent Özçelik'in sorularını yanıtlayan Avcı, takımının gelişerek yoluna devam ettiğini, Türk futbolunda da önemli gelişmeler olduğunu aktardı.

Avcı, rekabetin keyifli bir lig ortamı oluştuğunu belirterek, "Umarım, yukarıdaki takım sayısının fazla olduğu bir lig haline geliriz. Rekabet her zaman kaliteyi getirir. Böyle de olacağına inanıyoruz. Herkes iyi şeyler yapmaya çalışıyor." dedi.

Moderatör Özçelik'in, geçtiğimiz yıllarda Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yarışında olup olmadığını ifade etmekte zorlandığı, bu yıl ise ligin ilk yarısını 6 puan farkla önde kapatarak iddiasını ortaya koyduğu yorumu üzerine Avcı, şunları söyledi:

"Geçen seneden beri şampiyonluğu ifade ediyoruz. İki sene önce, 33 hafta şampiyonluk hedefimiz olmamasına rağmen yarışın içinde olduk. Geçen sene 34 hafta ligimizin dominant takımlarıyla yarıştık. Bunların hepsi bir deneyim. Bu sene itibarıyla son üç senedir ilk yarıyı lider bitiriyoruz ama bu sene puan farkıyla lideriz. İkinci yarı itibarıyla umarım kulübümüz, ekibimiz, oyuncularım emeklerinin karşılığını alır. Kulübümüzün yapısı umarım diğer kulüplere de örnek olur. Hem antrenör yetiştirip hem yurt dışına oyuncu satıp hem yarışıp hem de akademi kurarak örnek olduk. Futbolda da bu yarışın içinde olmak istiyoruz."

Sunumunda İngiltere, İspanya, Fransa ve Almanya'daki takımlarından taktiksel örnekler veren Avcı, takımların dizilişleri ile kaleciyi etkin kullanma yöntemlerini anlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 16:55
  1. Antalya
  2. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı
  3. TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri

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