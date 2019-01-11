



ANTALYA (AA) - Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, oyuncu yetiştirmenin Türk futbolunun problemi olduğunu ve bunun hep birlikte aşılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonunun desteğiyle Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri başladı.

Başkan Fikret Orman, yaklaşık 2 bin antrenör, futbolcu ve futbol dünyasının önemli isimlerinin katıldığı seminerin açılışında yaptığı konuşmada, her mesleğin zorluğunun bulunduğunu, antrenörlüğün de insanın ailesine bile zaman ayıramadığı bir iş olduğunu söyledi.

Duyguları olan insanları yönetmek ve onlardan takım oluşturmanın zor olduğunu vurgulayan Orman, antrenörlerin zeki, çevik ve ahlaklı oyuncular yetiştirme görevi bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kendini geliştirmeye, yenilemeye en çok ihtiyaç duyulan mesleklerin başında teknik direktörlük geliyor. Çünkü teknoloji gelişiyor, iletişim araçları gelişiyor. Yeni genç kuşaklarla iletişim kurmak ve onları yönetme metotları da sürekli değişiyor. Değişmeyen tek şey insan psikolojisi. Burada teknik direktörlerimize çok önemli görevler düşüyor. Süper Lig'deki 18 takımın tamamının başında yerli hocalarımız varken yerli oyuncular çıkaramıyoruz, yetiştiremiyoruz, üretemiyoruz. Hakikaten ciddi bir sorun. Ancak unutulmamalıdır ki bu oyuncuları yetiştirecek ve oynatacak kişiler de yine antrenörlerimiz. Bizler ne kadar büyük statlar yapsak da önemli transferler ve kamp tesisleri yapsak da futbolun, sahanın içerisinde olan insanlar değiliz. Herkes gibi maçları seyreden insanlarız. Ülkemizdeki oyuncu yetiştirme zorlukları bir tek kişi ya da bölümle ilgili değil. Bu, Türk futbolunun problemi ve bunu hep beraber aşmamız lazım. En önemli konulardan biri de antrenörlerimize düşüyor. Bunlar netice itibarıyla genç çocuklar. Ne yaparsak yapalım, teknolojiyi ne kadar kullanırsak kullanalım, insan yetiştirmek, insanları kazanmak ve onları motive edip takım ruhu oluşturmak antrenörlerimize düşüyor."

Türk futbolu için herkesin sorumlulukları olduğunu vurgulayan Orman, seminerin başarılı geçmesi dileğinde bulundu.