TÜED, Tarsus’ta 10 kişiye tekerlekli sandalye dağıttı Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneği, Mersin’in Tarsus ilçesinde 10 kişiye tekerlekli sandalye dağıttı.

Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneği, Mersin’in Tarsus ilçesinde 10 kişiye tekerlekli sandalye dağıttı.

Türkiye Emekliler Derneği Tarsus Şube Başkanı-Genel Merkez Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, taleplerin aciliyetine göre, ortalama her ay 10 ihtiyaç sahibi üyelerine tekerlekli sandalye dağıttıklarını söyledi.

Başkan Kurnaz, temin ettikleri tekerlekli sandalyeleri, bizzat ihtiyaç sahibinin evine kadar götürüp teslim ettiklerini kaydederek, “Allah kimseyi muhtaç duruma düşürmesin. Bizler, dernek yönetimi olarak imkanlar ölçüsünde bundan sonra da tekerlekli sandalye dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Geride kalan Ramazan ayında 20 tekerlekli sandalye verdiklerini kaydeden Başkan Kurnaz, imkanlar ölçüsünde dağıtımların süreceğini ifade etti.

Son olarak Fatih Mahallesinde bulunan ihtiyaç sahiplerine, tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

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