0553 313 94 23

TÜDER, Türkeli Çatak’a yayla gezisi düzenlendi

Türkeli Kültür Turizm Kalkınma ve Dayanışma Derneği (TÜDER) tarafından Obetize ile Mücadele, Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam Projesine katılanlar için Çatak Gezisi düzenlendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:21
TÜDER, Türkeli Çatak’a yayla gezisi düzenlendi

Türkeli Kültür Turizm Kalkınma ve Dayanışma Derneği (TÜDER) tarafından Obetize ile Mücadele, Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam Projesine katılanlar için Çatak Gezisi düzenlendi.


TÜDER tarafından Obetize ile Mücadele, Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam Projesine katılanlar için bir günlük Çatak gezisi organize edildi.


Gezi programı kapsamında, Handere mağarası, Atsökü, Hacıağaç ve Arap yaylaları ile Çatak kanyonu ziyaret edildi. Türkeli Kültür Turizm Kalkınma ve Dayanışma Derneği (TÜDER) Başkanı Dursun Demirel, gezi programına katılanlara ziyaret edilen yayla, kanyon ve mağara ile ilgili çeşitli bilgiler verdi.


Önümüzdeki yıllarda Çatak Kanyonuna yapılması planlanan tabiat parkı projesi ile ilgili de bilgiler aktaran Demirel, ilçenin tanıtımına ve gelişimine büyük katkı sağlayacak Çatak yöresindeki son gelişmelerden biri olan tabiat parkı projesinin, yapımı tamamlandığında sırasıyla ilçenin tanıtımına, gelişimine, ekonomik olarak ilerlemesine ve aynı zamanda ulaşımın da kolaylaşacağının altını çizdi.


Akşam saatlerine kadar süren geziye katılan 60 kişilik ekip, düzenlenen geziden dolayı dernek yönetimine teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:21
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da film gibi inek kurtarma operasyonu
    1. Bursa’da film gibi inek kurtarma..
    2. Yağ ve iltihabı söküp atan içecek |..
    3. Bakan Kasapoğlu’ndan milli atletlere..
    4. 4. Türk Dünyası Ata Sporları..
    5. Şehit ve gazi aileleri ile şehit..
    6. Sivil toplum kuruluşlarından çevre..
    7. İHA, 15 Temmuz gecesini Salihli’de..
    8. Elazığlı öğretmenler, şehitler için..
    9. 15 Temmuz’da "1071’den 15 Temmuza..
    10. Ahlat MYO’dan 15 Temmuz sergisi
    11. Balkonundaki atölyesinden dünyaya açıldı
    12. Milliler, 15 Temmuz’u andı
    13. İrfan Buz: “Hedefimiz bir üst lige..
    14. Çocuklar ellerinde bayrakla 15..
    15. Hayırsever iş adamından anlamlı yardım
    16. Pamukkale Belediyesi’nden ‘15 Temmuz’..
    17. Çankırı’da 15 Temmuz şehitleri anıldı
    18. Çarşamba’da 15 Temmuz etkinlikleri
    19. TBMM’de 15 Temmuz özel oturumu
    20. TÜDER, Türkeli Çatak’a yayla gezisi..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”