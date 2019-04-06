TÜDEMSAŞ’tan tren tekeri için KARDEMİR’de inceleme yaptı Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Başoğlu beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Demir ile birlikte KARDEMİR’i ziyaret etti.

Başoğlu ve Demir KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan’ı makamında ziyaret ederek, şirketin çalışmaları ve yeni projeleri hakkında bilgiler aldı. Ziyarette, ayrıca KARDEMİR tarafından üretilen demiryolu tekerinin TÜDEMSAŞ tarafından kullanılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. TÜDEMSAŞ yetkilileri, üretim tesislerini de gezerek incelemelerde bulunduktan sonra şirketimizden ayrıldı.

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