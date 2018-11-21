TÜDAM'dan "Sıfır Atık Çalıştayı"

ANKARA (AA) - Tüm Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneğince (TÜDAM), atık oluşumu ve israfın önlenmesi ile atıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 28 Kasım'da "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlenecek.

TÜDAM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sıfır atık konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturulması ve sektör temsilcileriyle konunun masaya yatırılması amacıyla 28 Kasım Çarşamba günü Crowne Plaza Hotel'de çalıştay yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜDAM Başkanı Vedat Kılıç, atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde, değerlendirilmeden bertarafının hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olduğunu belirtti.

Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde artış yaşandığını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır. Haliyle biz de TÜDAM olarak böylesine önemli bir konuyu sektörümüzün ilgili temsilcileriyle masaya yatıracak ve 'Neler yapabiliriz?' sorusuna cevap arayacağız."

Kılıç, çalıştayın ardından Sıfır Atık Yönetmeliği taslağına görüş oluşturulacağını ve raporu en kısa sürede Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunacaklarını bildirdi.