TÜBİTAK'tan gelen ödülle hedeflerini büyüttüler

DİYARBAKIR (AA) - TÜBİTAK tarafından düzenlenen, "Efficiency Challenge Electric Vehicle" yarışmasına tasarladıkları elektrikli araç ile katılan ve "Kurul Özel Ödülü" alan Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri ve akademisyenleri hedeflerini büyüttü.

53 üniversiteden 65 takımın katıldığı yarışmaya, DÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünün desteğiyle ürettikleri "Cıvata Somun RS" aracıyla katılan "Dicle-Tech" takımı TÜBİTAK Kurul Özel Ödülü'ne layık görüldü.

DÜ Mühendislik Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinden oluşan "takım, yarışmaya katıldıkları aracın parçalarının yüzde 80'ini üniversitede üretti.

Mühendislik Fakültesi Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Orhan Arpa, Doç. Dr. Kadir Turan, Doç. Dr. Ahmet Yardımeden, araştırma görevlisi Emre Arı, öğrencilerden Kübra Mergen, Mehmet Yalınkılıç ve Hüseyin Alptekin'in yer aldığı ekip tarafından Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı'nda üretilen araç, 250 kilogram ağırlığa sahip, 4 saat durmadan yol alabiliyor, saatteki hızı 40 kilometreye kadar ulaşıyor.

Dicle-Tech takımının hedefi gelecek yıl yarışmaya otonom ve hidrojenle çalışan araçla katılmak.

- "Hedefimiz daha profesyonel araç dizayn edip, üretmek"

DÜ Makine Mühendisliği öğrencilerinden Kübra Mergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretilen aracı geliştirerek gelecek yıl da yarışmaya katılmak istediklerini söyledi.

Çocukluğundan beri teknolojiye merakı olduğu için bu bölümü tercih ettiğini dile getiren Mergen, 5 ay gece gündüz çalışarak hazırladıkları araçla katıldıkları yarışmadan ödülle döndüklerini aktardı.

Mehmet Yalınkılıç, büyük emek vererek yarışmaya katıldıklarını, öz güvenlerinin bu sayede arttığını dile getirdi.

"Bu ödül bütün sıkıntıları bize unutturdu." diyen Yalınkılıç, bu alanda kendilerini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Yalınkılıç, "Gelecek yıl da yarışmaya otonom ve hidrojenle çalışan araç kategorisinde katılmak istiyoruz." dedi.

DÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Orhan Arpa, öğrencileri her zaman desteklediklerini dile getirdi.

Üniversite olarak ilk kez böyle bir yarışmaya katıldıklarını belirten Arpa, bundan sonraki süreçte edindikleri bilgi birikimini kullanarak, ürettikleri aracı geliştirmeyi düşündüklerini kaydetti.

Arpa, aracın motor kapasitesini büyüterek ve menzilini artırarak daha gelişmiş daha verimli bir araç üretmek istediklerini anlatarak, "Bundan sonraki hedefimiz sahip olduğumuz bilgi birikimini kullanarak daha profesyonel olarak araç dizayn edip, tasarlamak ve üretmek. Hedefimiz TÜBİTAK'ın düzenlediği otonom araçlar ve hidrojenle çalışan araçlar kategorilerinde de yarışlara girmektir. Bu konuda bize başvuran öğrencilerimize desteğimiz devam edecek." diye konuştu.







