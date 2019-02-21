0553 313 94 23

TÜBİTAK’tan Adıyaman Üniversitesine destek

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:25
TÜBİTAK’tan Adıyaman Üniversitesine destek

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Altun’un koordinatörlüğünü yaptığı ‘’Antep Fıstığı Kabuğu ile Güçlendirilmiş Biyobozunur Polihidroksialkanoat Kompozitlerin 3-boyutlu Yazıcı Filamenti Olarak Geliştirilmesi’’ başlıklı proje TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı (3501) kapsamında desteklenmeye hak kazandı.


Proje kapsamında mikrobiyal olarak üretilecek polimer, ilgili kimyasal modifikasyonlardan sonra, bölgede oldukça fazla miktarda bulunan Antep fıstığı kabuğu ile güçlendirilerek hem 3-boyutlu yazıcılarda kullanılabilecek hem de gerekli mekanik, termal dayanıma sahip çevre dostu kompozit filament haline getirilebilecek.


Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Altun, projenin Adıyaman, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını düşündüklerini belirtti.


Altun, “Son yıllarda oldukça rağbet gören 3-boyutlu yazıcılar, kişisel ve ticari kullanım için oldukça popüler olmasının yanı sıra, rejeneratif ilaç, yapay doku-organlar, elektronik, otomotiv endüstrisi komponentleri, sanat objeleri gibi alanlarda geleneksel üretim yöntemlerine göre önemli üstünlükler sağlamaktadır. Diğer taraftan söz konusu teknolojide kullanıma uygun ve özellikle çevre dostu malzeme çok fazla bulunmamaktadır. Yürütülecek proje ile mikrobiyal olarak üretilecek polimer, ilgili kimyasal modifikasyonlardan sonra bölgemizde oldukça fazla miktarda bulunan Antep fıstığı kabuğu ile güçlendirilerek 3-boyutlu yazıcılarda kullanılabilecek. Bunun yanı sıra gerekli mekanik, termal dayanıma sahip çevre dostu kompozit filament haline getirilebilecektir. Patent alma süreci devam eden söz konusu projenin dünyada artan biyobozunur 3-boyutlu yazıcı filamenti ihtiyacına cevap vermesi ve bu yolla ulusal ve uluslararası pazarlarda pay sahibi olabilecek bir ürünün üretim alt yapısını oluşturarak özelde Adıyaman ve bölgesi genelde ise ülke ekonomisine katkı sunması hedeflenmektedir” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:25
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez şehit aileleri ile bir araya geldi
    1. Vali Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez şehit..
    2. Cinayetten yargılanırken cinayete..
    3. Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Ayasofya..
    4. İtirafçı polis, sınav sorularını nasıl..
    5. “Sıfır Atık” projesi tanıtım..
    6. Başkan Kocamaz, Mersin’de meşalelerle..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Mart’ta..
    8. KOM’dan kaçakçılara 157 bin liralık..
    9. 35 yataklı devlet hastanesi, 50..
    10. Komşuların park yeri kavgası: 2..
    11. Kaymakam Pişkin, ziyaretçilerini..
    12. Akhisarlı üreticileri rahatlatacak..
    13. Annesinin yanından ayrılan küçük..
    14. Ülke alevlere teslim oldu! En az 70 ölü
    15. Alanya’da dolu hayatı olumsuz etkiledi
    16. İş adamına FETÖ’den hapis cezası
    17. ’Cumhur İttifakı’ adayı Bahadır Güler..
    18. Cumhur İttifakı adayları polis okulunda
    19. "Tanzim satışlarla ilgili büyük..
    20. Büro Memur-Sen’de yeni başkan Mehmet..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!