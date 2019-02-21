TÜBİTAK’tan Adıyaman Üniversitesine destek

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Altun’un koordinatörlüğünü yaptığı ‘’Antep Fıstığı Kabuğu ile Güçlendirilmiş Biyobozunur Polihidroksialkanoat Kompozitlerin 3-boyutlu Yazıcı Filamenti Olarak Geliştirilmesi’’ başlıklı proje TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı (3501) kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında mikrobiyal olarak üretilecek polimer, ilgili kimyasal modifikasyonlardan sonra, bölgede oldukça fazla miktarda bulunan Antep fıstığı kabuğu ile güçlendirilerek hem 3-boyutlu yazıcılarda kullanılabilecek hem de gerekli mekanik, termal dayanıma sahip çevre dostu kompozit filament haline getirilebilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Altun, projenin Adıyaman, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını düşündüklerini belirtti.

Altun, “Son yıllarda oldukça rağbet gören 3-boyutlu yazıcılar, kişisel ve ticari kullanım için oldukça popüler olmasının yanı sıra, rejeneratif ilaç, yapay doku-organlar, elektronik, otomotiv endüstrisi komponentleri, sanat objeleri gibi alanlarda geleneksel üretim yöntemlerine göre önemli üstünlükler sağlamaktadır. Diğer taraftan söz konusu teknolojide kullanıma uygun ve özellikle çevre dostu malzeme çok fazla bulunmamaktadır. Yürütülecek proje ile mikrobiyal olarak üretilecek polimer, ilgili kimyasal modifikasyonlardan sonra bölgemizde oldukça fazla miktarda bulunan Antep fıstığı kabuğu ile güçlendirilerek 3-boyutlu yazıcılarda kullanılabilecek. Bunun yanı sıra gerekli mekanik, termal dayanıma sahip çevre dostu kompozit filament haline getirilebilecektir. Patent alma süreci devam eden söz konusu projenin dünyada artan biyobozunur 3-boyutlu yazıcı filamenti ihtiyacına cevap vermesi ve bu yolla ulusal ve uluslararası pazarlarda pay sahibi olabilecek bir ürünün üretim alt yapısını oluşturarak özelde Adıyaman ve bölgesi genelde ise ülke ekonomisine katkı sunması hedeflenmektedir” diye konuştu.