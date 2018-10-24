TÜBİTAK’ın yeni Yönetim Kurulu’na kimler atandı? Resmi Gazete kararları

Türkiye 24 Haziran seçimlerinde yeni sistemin ilk cumhurbaşkanını seçti. Milletin teveccühü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yana oldu. Başkan Erdoğan, yeni sisteme uygun olarak atamalar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarının sonuncusu ise TÜBİTAK’a oldu. Erdoğan, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyeliklerine atama yaptı. Peki TÜBİTAK’ın yeni Yönetim Kurulu’na kimler atandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu’nun (TÜBİTAK) yeni sisteme göre ilk yönetim kurulu üyelerini atadı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, TÜBİTAK’ın ilk yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Mehmed Özkan, Prof Dr. Metin Orhan, Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk ve Aydın Ünal’dan oluştu.

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