0553 313 94 23

TÜBİTAK’ın yeni Yönetim Kurulu’na kimler atandı? Resmi Gazete kararları

Türkiye 24 Haziran seçimlerinde yeni sistemin ilk cumhurbaşkanını seçti. Milletin teveccühü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yana oldu. Başkan Erdoğan, yeni sisteme uygun olarak atamalar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarının sonuncusu ise TÜBİTAK’a oldu. Erdoğan, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyeliklerine atama yaptı. Peki TÜBİTAK’ın yeni Yönetim Kurulu’na kimler atandı?

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:04
TÜBİTAK’ın yeni Yönetim Kurulu’na kimler atandı? Resmi Gazete kararları

Türkiye 24 Haziran seçimlerinde yeni sistemin ilk cumhurbaşkanını seçti. Milletin teveccühü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yana oldu. Başkan Erdoğan, yeni sisteme uygun olarak atamalar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı atama kararlarının sonuncusu ise TÜBİTAK’a oldu. Erdoğan, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyeliklerine atama yaptı. Peki TÜBİTAK’ın yeni Yönetim Kurulu’na kimler atandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu’nun (TÜBİTAK) yeni sisteme göre ilk yönetim kurulu üyelerini atadı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, TÜBİTAK’ın ilk yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Mehmed Özkan, Prof Dr. Metin Orhan, Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk ve Aydın Ünal’dan oluştu.

Hasan Mandal kimdir? Hasan Mandal TÜBİTAK'ın yeni başkanı oldu

Mehmed Özkan kimdir? TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliğine Mehmed Özkan atandı

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 09:04
  1. Aydın
  2. tübitak atama
  3. son dakika resmi gazete atama kararları
  4. cumhurbaşkanlığı atama kararları son dakika
  5. Prof. Dr. Hasan Mandal
  6. Prof. Dr. Mehmed Özkan
  7. Prof Dr. Metin Orhan
  8. Mehmet İhsan Taşer
  9. Lütfü Haluk Bayraktar
  10. Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Servis bekleyen çocuğa pitbull saldırısı!
    1. Servis bekleyen çocuğa pitbull..
    2. Godiva’nın satışında ilk adım atıldı
    3. Ünlü isim, son anket sonuçlarını..
    4. Bütçe mesaisi
    5. "Erdoğan, ittifaksızlığı göze almış..
    6. Altın Boynuz’a altın proje
    7. EYT AK Parti MHP ittifakının..
    8. Uzman erbaş uzman onbaşı ve sözleşmeli..
    9. Erdoğan: Finans sektörü girişimcinin..
    10. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    11. Donald Trump'tan flaş Powell..
    12. Mehmet fena patladı: Isınmadan..
    13. Gayrimenkul kıymetler borsası kuruldu!..
    14. Mehmet Ali Erbil’in durumu kritik
    15. Hasanoğlu: “Gurbetçiye Türkiye’den..
    16. Sakarya'da kiracı ve ev sahibinin..
    17. Filistinli genç şehit oldu!
    18. 500 kişilik listenin zirvesinde.....
    19. 'Fenerbahçe bizim dönemimizde böyle..
    20. 30’dan fazla bahçe açılacak! Millet..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı
    Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı