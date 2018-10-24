Lütfü Haluk Bayraktar kimdir? Lütfü Haluk Bayraktar TÜBİTAK YK üyesi oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) yeni atama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu’nun yani (TÜBİTAK) yeni sisteme göre ilk yönetim kurulu üyelerini atadı. TÜBİTAK’ın yönetim kurulu üyesi Lütfü Haluk Bayraktar oldu. Peki Lütfü Haluk Bayraktar kimdir? Lütfü Haluk Bayraktar nereli ve kaç yaşında? Lütfü Haluk Bayraktar hangi görevde bulundu? İşte Lütfü Haluk Bayraktar biyografisi...

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, TÜBİTAK’ın ilk yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Mehmed Özkan, Prof Dr. Metin Orhan, Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk ve Aydın Ünal’dan oluştu.

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Lütfü Haluk Bayraktar kimdir?

2000 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nden lisans derecesini almış olup, 2002 yılında Columbia Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme alanında doktora çalışmalarına başlamıştır. Aynı dönemde aile şirketi bünyesinde, Milli ve Özgün İnsansız Hava Aracı Sistemleri geliştirilmesine yönelik çalışmaların projelendirme aşamalarında mühendislik yöneticiliği görevini yürütmüştür. Bu süreç içerisinde kavramsal tasarımdan, prototip, test, üretim ve eğitim aşamaları vb. ürün yaşam döngüsü kapsamında devam eden iş süreçlerinde görev almıştır. Halen firma bünyesinde genel müdür olarak görev yapmaktadır.

Lütfü Haluk Bayraktar'ın bilimsel yayınları

Bayraktar, H., & Bayraktar, S. (2004). İdealden gerçeğe bir insansız uçak projesi. In Havacılıkta İleri Teknolojiler Konferansı (HİTEK). İstanbul: Hava Harp Okulu.

Bayraktar Mini İnsansız Hava Aracı Sistemi Bileşenleri ve Performans Analizi

Haluk Bayraktar, Selçuk Bayraktar, HASEM 06, Kayseri

Bayraktar Mini İnsansız Hava Aracının Tasarım Özellikleri

Haluk Bayraktar, Selçuk Bayraktar, Prof. Dr. Ünver Kaynak, SAVTEK 2006, ODTÜ

Bayraktar, H., & Kundak, N. (2004). Düşük Maliyetli Alıcılarla, İnsansız Hava Araçları için Geliştirilen Ataletsel Navigasyon ve GPS Entegrasyonu Uygulaması. In Havacılıkta İleri Teknolojiler Konferansı (HİTEK). İstanbul: Hava Harp Okulu.

Bayraktar, H., & Kundak, N. (2005). İnsansız Hava Araçları İçin Uçuş Kontrol Sistemleri ve Test Edilmiş Bir Uygulama. In National Automatic Control Meeting. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.

Bayraktar, S., & Bayraktar, H. (2004). İnsansız Hava Aracı Projesi. İstanbul.

Bayraktar, S., & Bayraktar, H. (2005). İnsansız Hava Aracı Projesi 2004-2008. İstanbul.

İnak, Ö., Bayraktar, H., & Bayraktar, S. (2006). Çoklu İnsansız Hava Aracı Sistemleri Teknolojisi: Tasarım Ve Geliştirme Çalışmaları. In Savunma Teknolojileri Kongresi. Ankara.