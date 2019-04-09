TÜBİTAK’a Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı kararı
FETÖ/PDY örgütünün sivil yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkarılan 15 TÜBİTAK çalışanın yakalanması için Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.09 Nisan 2019 Salı 10:13
FETÖ/PDY örgütünün sivil yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkarılan 15 TÜBİTAK çalışanın yakalanması için Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.
TÜBİTAK’ta FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 5’i aktif 15 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince Kocaeli merkezli aralarında İstanbul, Ankara, Batman ve Denizli’nin de olduğu 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şafak vakti başlatılan operasyonda şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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