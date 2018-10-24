Metin Orhan Kaya kimdir? TÜBİTAK Yönetimine Metin Orhan Kaya atandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) yeni atama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu’nun yani (TÜBİTAK) yeni sisteme göre ilk yönetim kurulu üyelerini atadı. TÜBİTAK’ın yönetim kurulu üyesi Prof Dr. Metin Orhan Kaya oldu. Peki Metin Orhan Kaya kimdir? Metin Orhan Kaya nereli ve kaç yaşında? Metin Orhan hangi görevde bulundu? İşte Metin Orhan Kaya biyografisi

Prof.Dr. Metin Orhan, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesidir. Son yıllarda inovasyon, inovatif fikir üretme üzerine çalışmalar yürütmektedir. Özellikle TRIZ tabanlı fikir üretme üzerine çalışmalarını ve eğitimlerini yoğunlaştırmıştır. İTÜ'de iki sene içinde her fakülteden yaklaşık 300 öğrenci,öğretim üyesine temel, ileri TRIZ eğitimleri vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun yerine yönetim kurulu ihdas edildi. Böylelikle kurumun en üst karar organı yönetim kurulu oldu. Kurumun yeni yönetiminde bilim, teknoloji, Ar-Ge ve sanayi dünyasından isimlere yer verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı TÜBİTAK’ta 3 yıl süreyle görev yapacak üyelerin, uzmanlık ve tecrübeleri doğrultusunda kuruma katkı verecekleri öğrenildi.

Prof. Dr. Metin Orhan Kaya kimdir?

Metin Orhan Kaya, 12 Eylül 1962 yılında Almanya Darmstadt’da doğdu.Uçak ve Uzay Fakülte'sinde Onur Air'in Yönetim Kurulu Başkanı Cankut Bagana'nın desteğiyle Türkiye'nin ilk ve Dünyada da çok az sayıda bulunan İnovasyon Laboratuvar'ını açmıştır. Laboratuvar'a İTÜ'nün tüm fakültelerinden ve Yıldız Üniversitesinden 600'e yakın öğrenci üyedir. Laboratuvar'da TRIZ tabanlı fikir üretilip uygulanmaktadır.

Metin Orhan Kaya'nın akademik özgeçmiş

1992 yılında Ispanya CASA Uçak Fabrika'sında bir yıl çalıştı. 2008 yılında profesörlük ünvanını aldı. 2012'den beri dekanlık görevine devam etmektedir. 35'i SCI yayını olmak üzere 120 civarında ulusal,uluslarası yayını vardır. Bu yayınlara 400 civarında atıf yapılmıştır. Ikisi SCI dergisi olmak üzere dört dergide editorial board görevi yapmaktadır. Ana çalışma konuları hava,uzay araçlarının (uçak, helikopter, füze,uydu) yapısal ve aeroelastik analizleridir.