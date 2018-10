Mehmed Özkan kimdir? TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliğine Mehmed Özkan atandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) yeni atama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu’nun yani (TÜBİTAK) yeni sisteme göre ilk yönetim kurulu üyelerini atadı. TÜBİTAK’ın yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmed Özkan oldu. PekiMehmed Özkan kimdir?Mehmed Özkan nereli ve kaç yaşında?Mehmed Özkan hangi görevde bulundu? İşteMehmed Özkan biyografisi

TÜBİTAK’a atanan üyeler Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu başkanlığına yeni bir isim atandı. TÜBİTAK’ın yönetim kurulu üyeliğine Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan atandı.

1964 Eskişehir doğumlu olan, Prof. Dr. Mehmed Özkan, 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü onur derecesiyle tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ABD’de, Vanderbilt Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde sürdürdü. Akıllı Robotlar ve Robotik Cerrahi alanlarında yüksek lisans (88) ve doktora (91) çalışmalarını tamamladı.

Vanderbilt Üniversitesi'ndeki yüksek lisans çalışmaları boyunca, Özkan araştırma görevliliğinin yanısıra ABD-NIH ve Japon endüstrisine yönelik projelerde de görevler üstlendi. Aynı dönemde Vanderbilt Üniversitesi “Akıllı Robot Laboratuvarı – Intelligent Robotics Laboratory” yöneticiliği görevini yerine getirdi. Doktora çalışmaları sırasında, Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi (VUMC), Nörolojik Cerrahi Anabilim Dalında, stereotaktik ve robotik cerrahi planlama sistemlerinin geliştirilmesinden sorumlu araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora sonrası çalışmalarını yapmak üzere, 1992 yılında Tokyo’ya geçen Özkan araştırmalarına Bridgestone, Japonya, Mekatronik Bölümü'nde üst düzey araştırmacı olarak devam etti. Burada yapay sinir ağlarının robot kontrolü amacıyla kullanılmasının öncü çalışmalarından birini gerçekleştirdi.

1995 yılında Boğaziçi Üniversitesine dönen Özkan, akademik çalışmalarına Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Biyomedikal Elektronik Anabilim Dalında devam etti. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitimde Üstün Başarı ödülü alan Prof. Özkan, Biyomedikal Mühendisliği alanında mezun olan 40’ın üzerinde yüksek lisans öğrencisinin ve 5 doktora öğrencisinin tez danışmanlığını yaptı. Yazarları arasında yer aldığı 84 akademik yayını 653 atıf aldı. Çok sayıda araştırma projesinin yürütücülüğünü yapan Özkan, 20’den fazla sanayi projesinde hakemlik ve izleyicilik görevleri almıştır. 2010 yılında, Biyomedikal Elektronik alanında kendi start-up şirketini kuran Özkan, bu kapsamda beş proje tamamladı. Başlangıç projelerinden biri, Avrupa Komisyonu Horizon 2020, “EU Framework Program for Research and Innovation 2014-2020, Seal of Excellence” sertifikası aldı.

2005-2012 yılları arasında TÜBİTAK-TEYDEB-ELOTEG Yürütme Komitesi üyesi olan Özkan, 2012-2015 yılları arasında TÜBİTAK TEYDEB-TEMEG yürütme kurulu üyeliği yaptı. 2012-15 arası Avrupa Komisyonu FP7 ve H2020 programları kapsamında Robotik alanında proje değerlendirme komisyonlarında görev aldı. 2015-16’da KÜSİ İstanbul Çalışma Gurubu temsilcisi, 2012-2016 Türk Patent Enstitüsü Marmara Bölge Koordinatörü görevlerini yürüten Özkan, 2017 yılında TÜBA üyesi oldu. 1995 ile 2016 arasında Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsünde Müdür Yardımcılığı; 2012-16 Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji ve İnovasyondan sorumlu Rektör Danışmanlığı, 2016 Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcılığı yapan Özkan, 2016’dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak akademik görevine devam etmektedir. Rektörlük göreviyle ilişkili olarak Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Halen Antropomorfik Protez El geliştirilmesi üzerinde disiplinlerarası bir çalışma yürütmektedir. Ayrıca Prof. Özkan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay'ın da kardeşi.