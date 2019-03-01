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TÜBİTAK Yarışmalarında Isparta’daki 5 okula ödül

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması’nda Isparta’daki 4 okul 4 bölge birinciliği elde ederken bir okul da üçüncülük kazandı.

01 Mart 2019 Cuma 15:57
TÜBİTAK Yarışmalarında Isparta’daki 5 okula ödül

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması’nda Isparta’daki 4 okul 4 bölge birinciliği elde ederken bir okul da üçüncülük kazandı. Dereceye giren okullar Ankara’daki finallere katılacak.


25-27 Şubat tarihleri arasında yapılan TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışmasında Isparta’dan katılım gösteren 4 okulun projesi Bölge Birincisi,1 okulun projesi de bölge üçüncüsü olarak Ankara’ da yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.



Yıldırım’dan tebrik ve daha büyük başarı hedefi


Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, TÜBİTAK yarışmalarında dereceye giren okul ve öğrencilerini tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu. Yıldırım, Isparta’daki eğitim seviyesinin günden güne arttığına işaret ederek, başarıların giderek artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.


TÜBİTAK yarışmalarında dereceye giren projeler ise şöyle; “Süleyman Demirel Fen Lisesi - Sosyoloji Alanında (Okulda Öğreniyoruz Kadın Erke Eşit Büyüyoruz) projesi birinci, Işıkkent İmam Hatip Lisesi - Coğrafya Alanında (Gölcük Afet Risk Çalışması) projesi birinci Isparta Ted Koleji - Biyoloji Alanında (Gaz Ekstraktlı Biyoçözünür Yara Flimleri) projesi birinci, Şarkikaraağaç Asım ve Sıddıka Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Tarih Alanında (Kızıl Elma) projesi birinci,Süleyman Demirel Fen Lisesi - Psikoloji Alanında (Günümüzün Helikopter Ebeveynleri Ve Bencil Çocuklar) projesi üçüncü olmuştur”.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:57
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