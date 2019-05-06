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TÜBİTAK müjdeledi! Personel alınacak

TÜBİTAK, istihdam etmek üzere 27 personel alımı gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:00
TÜBİTAK müjdeledi! Personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığında (TDBY) 27 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM TDBY bünyesinde görev yapmak üzere 27 Ar-Ge personeli alınacak. Personelin görev yeri Kocaeli olacak.

Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 27 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

 

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:00
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