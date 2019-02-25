TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması

BURSA (AA) - TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 50. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bursa Bölge Sergisi, Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) ev sahipliğinde açıldı.

BUÜ Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde 3 gün devam edecek ve 12 dalda 100 projenin izlenime sunulduğu serginin açılış töreninde konuşan TÜBİTAK Bursa Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan, söz konusu alanda 2004 yılında 528 proje başvurusu yapıldığını belirterek, bu rakamın şimdilerde 16 bin 679'a ulaştığını söyledi.

Özkan, proje yarışmalarının öğrencilerin araştırma yeteneğini geliştirmek, proje kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlendiğini ve amacına ulaştığını vurgulayarak, proje başvuru sayılarının her geçen gün arttığını kaydetti.

Proje başvurularının fizik, kimya, değerler eğitimi, biyoloji, coğrafya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı ile yazılım alanında gerçekleştiğini anlatan Özkan, "Geçen yıl bölgemizden 18 proje birinci seçildi ve Türkiye finallerine gitti. Oradaki yarışma sonrasında coğrafya ve kimya alanlarında iki projemiz Türkiye birincisi oldu. Projelerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergi 27 Şubat'a kadar gezilebilecek.