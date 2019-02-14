TÜBİTAK kabul edilen iş fikirleri için 200 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlıyor

TÜBİTAK’ın kabul edilen iş fikirleri için 200 bin TL’ye kadar hibe desteği sağladığı TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Destekleme Programı kapsamında Gazi Teknopark’ın yürüttüğü BİGG Anahtar Programı başvuruları başladı.

TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Destekleme Programı’nın en başarılı uygulayıcı kuruluşlarından biri olan Gazi Teknopark, yeni dönem girişimcilerini arıyor. Uyguladığı üç programda yüzde 65 başarı oranı yakalayarak en başarılı uygulayıcı kuruluşlardan biri olan Gazi Teknopark, 2019 yılı 1. Çağrı dönemi kapsamında başvuruları almaya başladı.

BİGG-Anahtar, Gazi Teknopark tarafından TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1. aşama hizmetlerinin yürütüldüğü bir girişimcilik programı. Program kapsamında ücretsiz kanvas iş modeli, iş planı hazırlama ve sunum eğitimler, ücretsiz teknik, ticari ve iş planı mentorlukları, eğitim/mentorluk süreci boyunca Anahtar Atölye’de ücretsiz ön prototipleme desteği, eğitim/mentorluk süreci boyunca Anahtar Ön Kuluçka’dan ücretsiz faydalanma imkanı ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen iş fikirleri için 200 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanıyor. Program sonunda TÜBİTAK BİGG panelinde başarılı olan girişimciler, TÜBİTAK’ın sağlayacağı 200 bin TL’lik hibe desteğinin yanı sıra, Türkiye’nin en başarılı kuluçka merkezlerinden olan Gazi Anahtar Kuluçka Merkezi’nde yer almak, Gazi Teknopark’ın İş Fikri Yarışmalarına katılmak ve yatırım ağına erişim gibi pek çok fırsattan faydalanma hakkı kazanacaklar.

Gazi Teknopark, bugüne kadar yüzde 50’si akademisyen, yüzde 50’si öğrenci-mezunlardan oluşan 35 girişimcinin TÜBİTAK’tan toplamda 5 milyon 250 bin TL fon almasına imkan sağladı. Bununla birlikte BİGG Anahtar Programı mezunları, girişimcilik ekosisteminde birçok etkinlikte derecelere girerek ödül ve yatırımlara hak kazandılar. Gazi Teknopark BİGG Anahtar Destek Programı yeni dönem başvuruları başladı.

Programa üniversitelerin örgün lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini ön başvuru tarihinden en çok 10 yıl önce almış mezunlar, üniversitelerin örgün yüksek lisans ve doktora öğrencileri, üniversitelerin 1 yıl içerisinde mezun olabilecek örgün lisans öğrencileri başvurabiliyor. Ayrıca başvuracak kişilerin herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması ve daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olması gerekiyor. Programa akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme alanlarında yer alan iş fikirleri için başvuru yapılabiliyor. Programa başvuruda bulunmak isteyen adaylar www.gazibigg.com/ adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilecek.