TÜBİTAK desteğiyle Erzurum’da geliştirildi! 10 dakikada Kovid-19 testi

Erzurum'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle geliştirilen proje ile üretilen Viral RNA izolasyon kitleri, işlem süresini 10 dakikanın altına düşürerek Kovid-19'un teşhisinde zaman kazandırdı. Atatürk Üniversitesi Teknokent yerleşkesinde çalışma yapan Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) görevli 3 akademisyen, 2018 yılında ‘EcoTech Biyoteknoloji’ isimli firma kurdu. Bu firma ile 50'ye yakın ürün üreten akademisyenler, yurt içinde 50'den fazla üniversitenin yanı sıra birçok ülkeye satışlar gerçekleştirdi.



ETÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Ömer Faruk Karataş, "Kovid-19 süreciyle TÜBİTAK'a başvuru yaptık ve 'Kovid-19 tanısı için Viral RNA izolasyon kiti üretimi ve kapasite artırımı' isimli projemize destek aldık. Kitin üretimini çok yakın zamanda tamamlayarak satışına başlayacağız" diye konuştu.



Yurt dışından sipariş aldı



Kovid-19 tanısının temel olarak PCR temelli kitlerle gerçekleştirildiğini aktaran Karataş “Halihazırda satışını yaptığımız RNA izolasyon kitimiz farklı örneklerden RNA izolasyonu yapmak amacıyla yaygın kullanılıyor. Bu kiti Kovid-19 tanısı için Viral RNA izolasyonu gerçekleştirecek şekilde yeniden dizayn ettiğimizde işlem süresi 10 dakikanın altına inecek ve tanı süresi çok kısalacak. Yaklaşık yarım saat süren izolasyon süresini 10 dakikanın altına kadar indireceğiz. Bu kitin, hızının yanı sıra veriminin de oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz. Yüzde 90'ın üzerinde dostu tespit başarısı yakalayacağız. Bu kite yurt dışından talepler aldık, benzer şekilde yurt içinden de talep alacağımızı ümit ediyoruz. Daha önce de ürettiğimiz ürünleri birçok üniversiteye sattık ve olumlu dönüşler aldık. Çok uygun fiyat olmasına rağmen yurt dışından ithal edilen ürünlerle karşılaştırıldığında çok yüksek kalitede ürün olduğu yönünde dönüşler aldık. Biz kitimizin de büyük beğeni toplayacağını düşünüyoruz" dedi.