TÜBİTAK, Bolu’da akademik dergilerini tanıttı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde TÜBİTAK Akademik Dergileri bilgilendirme ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. 12 akademik derginin baş editörleri ile akademisyenleri bir araya getiren toplantı, TÜBİTAK (BİTO) tarafından bu kapsamda ilk kez düzenlendi. İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi salonda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına; Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Bekir Çengelci de katıldı.

25. yılda 17 milyon baskı

Bekir Çengelci, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın bilim dünyasına sağladığı katkıları anlatarak, “Bilim Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri, faaliyetlerimiz arasında. Bu yıl kitaplarımızın da 25’inci yılını kutluyoruz ve yaklaşık 17 milyon baskıya ulaştık şu ana kadar. Proje destekleme programlarımız da bilimi ve bilgiyi topluma ulaştırma, toplum ile akademi arasında bağ kurma noktasında desteklediğimiz projeler arasında. Diğer yanda biliyorsunuz Türkiye’nin farklı yerlerinde bilim merkezleri açıyoruz. Bu merkezlerden de her yıl 7’den 77’ye yüzbinlerce insanımız faydalanıyor. Biz TÜBİTAK olarak bu faaliyetleri çok önemsiyoruz” dedi.

TÜBİTAK bilimi sevdirdi

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da yaptığı konuşmada, TÜBİTAK’ın Türkiye’nin göz bebeği kuruluşlarından bir tanesi olduğunu vurgulayarak, “TÜBİTAK, hem araştırma geliştirme çalışmalarına, hem bilim insanlarına, hem de ülkemiz için gerekli olan stratejik projelere verdiği destekler açısından ve aynı zamanda bilim ve toplumun kaynaşmasına sağladığı katkılar bakımından Türkiye’nin önde gelen tek kuruluşudur diyebiliriz’’ dedi. Toplantının sonunda teşekkür plaketi ve tablo takdimleri yapıldı.