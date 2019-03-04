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TÜBİTAK Bölge Sergisine Erzurum damga vurdu

TÜBİTAK 50.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:09
TÜBİTAK Bölge Sergisine Erzurum damga vurdu

TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi Erzurum’da düzenlendi.25-28 Şubat tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenen organizasyonda 10 ilden 12 farklı alanda 100 proje sergilendi.


Söz konusu sergi, gençlerimizi düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettikleri konuları araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere yenilikçi ve özgün çözümler üretebilmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde 12 bölgede düzenleniyor. Projeler; özgünlük, yenilikçilik, yararlılık, uygulanabilirlik, özümseme ve hâkimiyet, kullanılan bilimsel yöntem gibi kriterlere göre jüri tarafından değerlendiriliyor ve bölge yarışmasında birincilik alan projeler final yarışmasına katılmaya hak kazanıyor. Ayrıca final yarışmasında her alanda ulusal dereceye giren öğrenciler derece aldıkları alanla ilgili bölümleri seçmeleri durumunda üniversite sınavına girecekleri ilk yıl ve bir defaya mahsus olmak üzere yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanabiliyor.


Her yıl düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Sergisi’nde Erzurum geçmiş yıllara göre çok daha fazla proje ile temsil edildi. Sergilenen 100 projenin 25’i ilimiz lise öğrencileri tarafından hazırlandı. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, düzenlenen organizasyonun açılış, kapanış ve ödül töreni programlarına katılarak geleceğin bilim insanları adayı olan öğrencilerimizin bu heyecanını onlarla birlikte yaşadı.


Salih Kaygusuz konu ile ilgili açıklamasında şu sözlere yer verdi; “Erzurum 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde belirlediğimiz “Okullarımızda proje tabanlı eğitim faaliyetlerinin artırılması.” hedefimiz doğrultusunda yaptığımız çalışmaların meyvelerini bu sergimizle almış olduk.” Biyoloji, Coğrafya, Kimya ve Psikoloji alanlarında öğrencilerimizin geliştirdiği 4 proje bölge birincisi seçildi ve ilimizi final yarışmasında temsil etme hakkı kazandılar. Değerler Eğitimi, Fizik, Tarih, Yazılım, alanlarında 4 proje bölge ikincisi; Biyoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında 2 proje bölge üçüncüsü seçildi. Tüm öğrencilerimize, danışman öğretmenlerimize, okul idarecilerimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi çalışanlarımıza vermiş teşekkür ediyorum. İlerleyen yıllarda ilimizi daha da iyi bir konuma getirmek için azimle çalışmaya devam edeceğiz.”

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:09
  1. sergi
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