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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal’dan ETÜ Rektörü Prof.Dr. Çakmak’a ziyaret

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı makamında ziyaret etti.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:53
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal’dan ETÜ Rektörü Prof.Dr. Çakmak’a ziyaret

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı makamında ziyaret etti.

 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz ve Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim’ de TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı karşılamak için hazır bulundular. Ziyarete Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da eşlik etti.

 

Rektörü Prof. Dr. Çakmak, konuklarıyla bir süre sohbet ettikten sonra ziyaret edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi sonrasında sona erdi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:53
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