TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ADÜ’de konferans verdi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın konuşmacı olarak katıldığı “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler” konu başlıklı konferans, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, günümüzde bölgeler arası rekabette farklılaşmanın ve bölgenin potansiyeline dayanan yenilikçiliğe dayalı bir üretim yapısı oluşturmanın öncelik kazandığını ifade etti.Bölgenin rekabet gücünün arttırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması için kurumlar arasında dengeyi gözeten; yapısal ve temel bir stratejiyi oluşturan lokomotif kurumun ise üniversiteler olduğunu belirten Rektör Aldemir, “İşletmelerin faaliyet gösterdikleri bölgede inovasyonda iş birliği yapma potansiyeline sahip olan kuruluşların ve yenileşim sürecini destekleyici iklim ve hizmetlerin varlığı önemlidir .Bu bağlamda ADÜ Tekonokent bünyesinde oluşturduğumuz‘Bölgesel Yenilik Sistemi (BYS) olarak adlandırılan bölgemizdeki işletmeler,eğitim kurumları, araştırma kuruluşları, kamu kurumları, finansman kuruluşları ve aracı kuruluşları Üniversitemiz ile iletişime, etkileşime ve iş birliğine davet ediyor, ADÜ Rektörü olarak bölgesel ve küresel kalkınmada bize avantaj sağlayacak her tür projeye hizmet edeceğimize dikkatinizi çekmek istiyorum” dedi.

Rektörün konuşmalarının ardından konferansına başlayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 2002 yılından günümüze destekleme programları hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK’ın AR-GE harcamalarına ayırdığı ödeneğin her geçen yıl artarak devam ettiğini ve AR-GE harcamalarındaki en büyük payın yüzde 56.9’luk pay ile özel sektöre ait olduğunu ve bunun ilerleyen 5 ile 10 yıl arasında yüzde 65’e ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Önümüzdeki dönemde Yapay Zekâ ve alt dallarına verilecek desteklerin arttırılacağını da müjdeleyen Prof. Dr. Hasan Mandal, temel stratejilerinin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde nitelikli bilgi ve nitelikli insan yetiştirmek olduğunu anlattı. TÜBİTAK desteklerinden yararlanma konusunda ADÜ’yü de değerlendiren Prof. Dr. Mandal, üniversitenin performansının yükselme eğiliminde olduğuna işaret ederek “Üniversiteler sadece araştırma yapmak yerine araştırmayı yönetme konusunda kendini geliştirmelidir” dedi.

Etkinliğin sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a Rektörümüz Prof. Osman Selçuk Aldemir, teşekkür belgesi ve hediye takdim etti. Görevine yeni atanmasından dolayı Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal da Rektör Osman Selçuk Aldemir’e porselen tabak hediye etti.

Konferansın ardından Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile ADÜ Teknokent alanında incelemelerde bulundu. Teknokent Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, Teknokent hakkında Başkan Prof. Dr. Mandal’a bilgiler verdi.

Konferansa Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Aydın İl Müdürü Sadık Ceyhan, akademik personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.