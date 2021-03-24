  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Tuba Vural Çokal kimdir nerelidir? AK Parti MKYK üyesi Tuba Vural Çokal hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Tuba Vural Çokal kimdir nerelidir? AK Parti MKYK üyesi Tuba Vural Çokal hangi görevlerde bulundu?

Tuba Vural Çokal AK Parti MKYK üyesi isim listesinde yer almasından sonra merak edilmeye başlandı. AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeni yönetim belirlendi. AK Parti'yi 2023 seçimlerine güçlü bir şekilde hazırlayacak olan yeni yönetim de kongrede belirlendi. AK Parti MKYK listesinde Tuba Vural Çokal da yer aldı. Peki Tuba Vural Çokal kimdir, nerelidir? Tuba Vural Çokal hangi görevlerde bulundu? İşte Tuba Vural Çokal’ın biyografisi, özgeçmişi, hayatı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 15:25:00 - 2021-03-24 15:25:44
Tuba Vural Çokal kimdir nerelidir? AK Parti MKYK üyesi Tuba Vural Çokal hangi görevlerde bulundu?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle Genel Başkanvekilliği 2'ye, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üye sayısı 75'e çıkarıldı. AK Parti’nin en üst yönetimi olan MKYK üyeleri listesinde en dikkat çeken isimlerden biri de Tuba Vural Çokal. Peki AK Parti MKYK üyesi Tuba Vural Çokal kimdir? Tuba Vural Çokal 27. dönem İYİ Parti Antalya milletvekili adayı olmuştu.

Tuba Vural Çokal kimdir?

Tuba Vural Çokal, 1 Ocak 1973 tarihinde Antalya’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Çağlayan İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Lise eğitimimi İstanbul Özel Ata kolejinde tamamladı. 1996 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Göz Hatalıkları Uzmanlığı İhtisasını 2003 yılında, Fizyoloji doktorasını 2004 yılında tamamladı. 2003 yılında Amerika Baylor (Methodist) University’de glokom üzerine gözlemci olarak görev aldı. 2010-2011 yılları arasında Hindistan'da Chennai'de Agarval Hastanesinde Katarakt Cerrahisi üzerine eğitim aldı Sırasıyla İstanbul’da Alman Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı, Şişli Göznurunu Koruma Vakfı Göz Hastanesinde Başhekim olarak çalıştım.

Daha sonra Antalya’ya dönerek Özel Side Anadolu Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak çalışmaya başladı. Bir süre sonra da Side’de kendi kliniğimi açtım. Emekli Noter Altunay ve emekli Hazine Avukatı Günay Vural’ın kızı olan Tuba Vural Çokal, Meslektaşı olan bir hekimle evli ve iki erkek çocuk annesi. 27. dönem İYİ Parti Antalya milletvekili adayı oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye'ye yeni teklif
Gündem

Rusya'dan Türkiye'ye yeni teklif

Suriye'nin İdlib ve Halep şehirlerinde insani durumun kötüleşmesi nedeniyle Rusya Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, bazı kontro..
İsrail'de seçim sonucu belli oldu!
Dünya

İsrail'de seçim sonucu belli oldu!

İsrail'de gerçekleştirilen seçimlerde, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, 33 milletvekili çıkararak seçimle..
Başkan Erdoğan’dan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde kritik açıklamalar
Siyaset

Başkan Erdoğan’dan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde kritik açıklamalar

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 2023 hedefleri, 2053 vizyonu ve 2071 ideallerine ilişkin çarpı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay