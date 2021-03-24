Tuba Vural Çokal kimdir nerelidir? AK Parti MKYK üyesi Tuba Vural Çokal hangi görevlerde bulundu?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle Genel Başkanvekilliği 2'ye, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üye sayısı 75'e çıkarıldı. AK Parti’nin en üst yönetimi olan MKYK üyeleri listesinde en dikkat çeken isimlerden biri de Tuba Vural Çokal. Peki AK Parti MKYK üyesi Tuba Vural Çokal kimdir? Tuba Vural Çokal 27. dönem İYİ Parti Antalya milletvekili adayı olmuştu.

Tuba Vural Çokal kimdir?

Tuba Vural Çokal, 1 Ocak 1973 tarihinde Antalya’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Çağlayan İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Lise eğitimimi İstanbul Özel Ata kolejinde tamamladı. 1996 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Göz Hatalıkları Uzmanlığı İhtisasını 2003 yılında, Fizyoloji doktorasını 2004 yılında tamamladı. 2003 yılında Amerika Baylor (Methodist) University’de glokom üzerine gözlemci olarak görev aldı. 2010-2011 yılları arasında Hindistan'da Chennai'de Agarval Hastanesinde Katarakt Cerrahisi üzerine eğitim aldı Sırasıyla İstanbul’da Alman Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı, Şişli Göznurunu Koruma Vakfı Göz Hastanesinde Başhekim olarak çalıştım.

Daha sonra Antalya’ya dönerek Özel Side Anadolu Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak çalışmaya başladı. Bir süre sonra da Side’de kendi kliniğimi açtım. Emekli Noter Altunay ve emekli Hazine Avukatı Günay Vural’ın kızı olan Tuba Vural Çokal, Meslektaşı olan bir hekimle evli ve iki erkek çocuk annesi. 27. dönem İYİ Parti Antalya milletvekili adayı oldu.