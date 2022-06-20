Tuba Ersöz kimdir nereli? Savcı Tuba Ersöz hayatı biyografisi:

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesini tamamladı. Halil Koç başkanlığında toplanan HSK 1. Dairesince son şekli verilen kararname ile 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.

2020 kararnamesi ile daha önce Nazilli savcılığı görevindeyken Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirilen Tuba Ersöz, Türkiye'nin ilk başörtülü başsavcısı olarak biliniyor. 2022 kararnamesi ile Gümüşhane Başsavcılığı'na atanan Ersöz, böylece Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı olarak kayıtlara geçti.

Tuba Ersöz kimdir?

Tuba Ersöz'ün daha önce Nazilli savcılığı görevini ifa ettiği ve 2020 karanamesi ile Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirildiği biliniyor. Türkiye'nin ilk tesettürlü baş savcısı olarak biliniyor. 1989 yılında Elazığ'da doğan Ünver, aslen Elazığlıdır. Tuba Ersöz, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite mezuniyetinin ardından Bakırköy'e ve Elazığ'a (2015-2016) adli yargı hakimi olarak atandı.

2017'de Şanlıurfa’ya bağlı Halfeti'de Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2018'de, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı yapmaya başladı. Nazilli Ağır Ceza’da görev yaptığı sırada, HSK tarafından yayınlanan son kararnameyle Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Nazilli Savcılığı'nda görev yapan Tuba Ersöz, 2020 kararnamesi ile birlikte Konya Beyşehir Başsavcılığı’nda göreve getirilmişti.