TÜBA çalıştay ve paneli sona erdi

Iğdır Üniversitesi ile TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi)’nin 4-5 Temmuz 2019 tarihlerinde ortaklaşa gerçekleştirdiği TÜBA Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli, Iğdır Tuzluca İlçesinde bulunan Tuz Mağarası ile Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı ve Ahmedi-Hani Müzesine düzenlenen gezi ile sona erdi.

Ulusal ve uluslararası birçok projeye ev sahipliği yapan Iğdır Üniversitesi son olarak TÜBA’nın ‘Enerji Depolama Teknolojileri’ programını düzenledi. Türkiye’nin en önemli çalıştay ve panellerinden birisi olan etkinliğe; TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Iğdır Üniversitesi Rektörü ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, akademisyen ve öğrenciler katıldı.